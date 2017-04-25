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Подкинули деньжат: Беларусь получила 300 млн долларов от РФ

26.04.2017 17:56 — Разное | БДГ  
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Белорусская сторона получила от России долгожданный третий транш кредита.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Беларуси, наша страна выполнила все условия для получения очередного транша финансового кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития по договору, который был подписан в марте 2016 года.

Согласно информации Минфина, средства в размере 300 млн долларов поступили в республиканский бюджет сегодня, 26 апреля.

Напомним, что в марте текущего года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна должна была получить от ЕФРС 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в полмиллиарда долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн. После отношения РФ и Беларуси испортились, а все выплаты в Беларусь прекратились.

3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры, по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены. Позднее вице-премьер Владимир Семашко объявил, что Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития. 

БДГ сообщала о том, что в случае, если газовый долг был выплачен валютой из собственных резервов, а российский кредит так и остался бы в статусе “обещанного”, как и помощь от ЕФСР, банкротства белорусской экономической модели в виде дефолта останется ждать недолго: без внешней подпитки модели валютные резервы исчерпались бы полностью к концу года даже без оплаты газового долга, ведь еще в конце марта объем международной ликвидности был меньше суммы предстоящих в ближайшие 12 месяцев выплат по валютным обязательствам.

 
 
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Белорусская сторона получила от России долгожданный третий транш кредита.

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