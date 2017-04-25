Начинается активный сезон отпусков у жителей Беларуси и ближайших соседей. Традиционно, со времен Советского Союза, белорусы массово отдыхали в Крыму, как по путевкам в санаторно-курортных учреждениях, так и "дикарем", останавливаясь в частном секторе и просто в палатках на берегу Черного моря. Жители же Крыма нередко отдыхали в белорусских санаториях и домах отдыха.

Чем сегодня привлекают туристов здравницы Крыма, как обстоят дела с гостиничным и частным приемом гостей, где и как, а главное в какой бюджет сможет отдохнуть белорусская семья в Крыму? А также чем готовы привлекать в Беларусь крымчан и туристов из других стран белорусские туристические, санаторно-курортные организации, усадьбы агро-экотуризма?

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

Руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР ,

, Председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ.

В Симферополе:

министр курортов и туризма Республики Крым Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в пятницу, 28 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

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