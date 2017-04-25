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Видеомост Минск – Симферополь "Туристический сезон-2017"

26.04.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Начинается активный сезон отпусков у жителей Беларуси и ближайших соседей. Традиционно, со времен Советского Союза, белорусы массово отдыхали в Крыму, как по путевкам в санаторно-курортных учреждениях, так и "дикарем", останавливаясь в частном секторе и просто в палатках на берегу Черного моря. Жители же Крыма нередко отдыхали в белорусских санаториях и домах отдыха.

Чем сегодня привлекают туристов здравницы Крыма, как обстоят дела с гостиничным и частным приемом гостей, где и как, а главное в какой бюджет сможет отдохнуть белорусская семья в Крыму? А также чем готовы привлекать в Беларусь крымчан и туристов из других стран белорусские туристические, санаторно-курортные организации, усадьбы агро-экотуризма? 

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

  • Руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР,
  • Председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ.

В Симферополе:

  • министр курортов и туризма Республики Крым Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в пятницу, 28 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

  • E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
  • Тел.: +375 17 237 83 65;
  • Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    В пятницу, 28 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Симферополь на тему "Туристический сезон-2017".

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