Лидер женской сборной по теннису Александра Саснович не проигрывает в Мировой группе Кубка Федерации, а нынешняя неделя — лучшая для нее в рейтинге WTA. В интервью SPORT.TUT.BY Саша рассказала, как в 2013 году едва не завершила карьеру, а в 2004-м была болбоем на матчах Кубка Дэвиса. А также — об отказе от господдержки, призовых в теннисе и шансах на победу в финале Кубка Федерации.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Про нас говорили: «Они играют без второго номера. Какая же это команда?»

— Ваш дебют в Кубке Федерации пришелся на матч со Швейцарией в 2012 году. В фотобанке Reuters мы нашли снимок тех времен. Что вы скажете о себе 18-летней?

— Была совершенно другим человеком. На этом фото столько недовольства! Сейчас стараюсь не поддаваться эмоциям. Как говорит папа, самое главное — сохранять спокойствие в любой ситуации.

Смотрю на себя тут и, честно говоря, не очень нравится то, что вижу. Как будто это не я! Но что остается неизменным, так это крестик на груди. Он по-прежнему со мной (показывает)!



Александра Саснович. Швейцария, 2012 год. Фото: Reuters

Дико волновалась перед первым выходом в играх за сборную. Не ожидала, что меня поставят на одиночные встречи, и тут вдруг сказали: «Саша, пойдешь первой!» В итоге провела два поединка в «одиночке» и еще «пару». Получила неоценимый опыт.

— С тех пор и до 2017 года женская команда ни разу не играла дома. Что же значит почувствовать народную любовь?

— Здорово видеть, как много людей переживает за тебя. Мне кажется, что вся Беларусь — за нас! По крайней мере, в новостях о нас много говорили. В Минске видела много афиш, посвященных нашему матчу со швейцарками.

Ну и на примере своей семьи могу сказать, что поддержка значительная. Мама, конечно, осталась дома и следила за ходом дел по телевизору. Папа был на командной скамейке, бабушка, сестра, все мои родственники — на трибунах. Когда в такой ситуации ты еще и побеждаешь, то это что-то невероятное!



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— В Кубке Федерации обычно не принимают участие все сильнейшие теннисистки, поэтому выход в финал не говорит о том, что белорусский теннис — лучший в мире. Что же тогда главное для нас?

— То, что мы вернули большой теннис в Беларусь. Когда в феврале встречались с голландками, много людей пришло посмотреть. Часть, правда, быстро ушла. В случае со Швейцарией зрители остались и на последний, ничего не решавший парный поединок, что радует.

Тренеры, которые работают с молодежью, и юные игроки благодаря таким матчам имеют возможность воочию понаблюдать за ведущими теннисистами. Думаю, что родители и детишки проявят интерес к теннису на волне успеха сборной. Это и есть наш вклад в популяризацию вида спорта!

Помню, как сама в 2004 году на матчах мужской команды в Кубке Дэвиса трудилась болбоем, то есть подавала игрокам мячики. Ловила от этого кайф! Вставала по утрам на два часа раньше обычного, чтобы подготовиться. Считала свою роль очень важной! Как будто без меня событие не могло состояться…



Саша Саснович — вторая справа. Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Два года назад, когда мы начали путь в Мировую группу Кубка Федерации, никто и представить не мог, что Беларусь, такая маленькая страна, будет в финале. Про нас говорили: «Они играют без второго номера. Какая же это команда?». А видите, как далеко мы зашли! Творим историю.

Мне нравится выступать в Кубке Федерации. Этот турнир дарит эмоции, которые теннисист редко испытывает. У нас индивидуальный вид спорта — каждый сам за себя. Привыкла, что рядом могут быть только папа и мой тренер.

В сборной есть капитан и другие игроки из твой страны, и вы боретесь за одно, болеете друг за друга. Ни на что непохожее чувство! Думала, что меня нельзя назвать командным игроком, но, вроде, командный… Когда Арина Соболенко добывала решающее очко во встрече с Викторией Голубич, нет, я не колдовала — посылала положительную энергию Арине.

Знала, как неудобно Арине играть с Голубич. Швейцарка показывает «вязкий» теннис и любит длинные розыгрыши, а Арина предпочитает действовать активно. То есть сыграть в три-четыре удара. Арина — молодец! Здорово играет для своих лет. Ее ждет прекрасное будущее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В первом раунде US Open 2016 вы проиграли Лорен Дэвис, которая выступает за сборную США. Что скажете о ней и других соперниках по финалу?

— В последний раз Дэвис была на голову сильнее меня, хотя у меня был шанс выиграть матч — вела в третьем сете. С Коко Вандевеге не встречалась. Знаю, что по стилю игры она и Арина похожи. Бетани Маттек-Сандс — очень хорошая парница. Как сложится финал? Пока об этом не думаю. Сосредоточена на выступлении в туре. Хотя, конечно, хочется победить. Титул — это то, что останется с тобой навсегда.

— Капитан Швейцарии Хайнц Гюнтхардт заметил, что обычно их команда проигрывает победителю Кубка Федерации.

— Мне нравится такой знак!

«Перестала быть такой чуткой, как сказал Волчков. Притупилась чуткость…»

— На этой неделе вы 91-ая ракетка мира — новый личный рекорд.

— Да, лучшая неделя! Но не предел мечтаний. Мечтаю о большем. У меня две руки, две ноги, голова на плечах — то есть все, чтобы играть и быть даже выше, чем в топ-10. Как говорит тренер, у каждого должна быть тайная мечта. И продолжает: «Все что ты делаешь, ты делаешь для себя».

— Что точно не секрет, так это ваше желание победить на Уимблдоне. В 2013 году он покорился Марион Бартоли, которая была 15-й в мире.

— Пример, который достоин уважения. Не всегда первые в рейтинге выигрывают, так как важнее рейтинга текущее состояние и подготовка, настрой и желание человека. А также удачная сетка! Уимблдон — это турнир с традициями. Клубника со сливками, аккуратно подстриженные корты, все играют в белом — все это делает его особенным.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Если верить сайту WTA, открытый чемпионат США и турнир в Штутгарте также в числе ваших любимых соревнований. Почему?

— Мне подходят корты с хардовым покрытием, их мячи. Погода в Америке нравится, как условия и организация. Когда же проходишь в основную сетку турнира, чувствуешь внимательное отношение к себе. В Штутгарте играют на «закрытом» грунте. Там тоже очень красиво. Можно покушать хорошо! Выбор ресторанов, в которых готова провести хоть целый день, велик.

К сожалению, не успеваю выступить в Штутгарте. Турнир начинается как раз после окончания матча за сборную, а квалификация уже прошла. Будь я в основной сетке, конечно, поехала бы.

— В 2016 году у вас была отрицательная статистика в грунтовой части сезона. Теперь это возможность для набора очков. Как будет выглядеть ваша подготовка к «Ролан Гаррос»?

— Грунт, по идее, мое любимое покрытие, так как у меня комбинационный стиль игры. Не знаю, с чем связаны поражения в прошлом году. Может, настроения не было! Не сложилось…



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 25 апреля, провела первое занятие на грунте. Тренировалась в «Солнечном» (теннисная академия под Раковом. — Прим.ред.). Планирую поехать на турнир в Прагу.

— В прошлом году у вас был там трехсетовый напряженный матч со Светланой Кузнецовой.

— В ужасную погоду — всего три градуса тепла. На кортах стояли грелки, у которых в перерывах согревали руки. А они синели!

После Праги поеду в Рим и Мадрид, а затем вернусь в Минск, где пройдет заключительный этап подготовки к «Ролан Гаррос».

— В это трудно поверить, однако с переходом на грунт в 2013 году вы всерьез задумывались о завершении карьеры. Почему?

— Сложное было время. Не показывала то, что хотела. А я хочу многого. Мне всегда недостаточно…

Переход из юниорского во взрослый теннис давался непросто. Помню, как проходила квалификации на турнирах-«десятитысячниках». Прилично смотрелась на уровне полуфиналов, что-то выигрывала. Хотелось поскорее забраться повыше в рейтинге, но не получалось. Понимаете, тренер мог быть замечательным человеком, но не очень хорошим специалистом. Или наоборот. B все равно нужно находить общий язык.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Слава Богу, что рядом были папа и мама, мудрые люди. Не будь их, я бы, наверное, сломалась. А так, взяла паузу на недельку-две, подумала и вернулась в теннис.

— И в 2014 году впервые пробились в топ-100.

— Так в жизни обычно все и происходит! Кажется, вот-вот сломаешься и, если идешь дальше, получаешь вознаграждение.

— А вот слова Владимира Волчкова про вас: «Саша чувствует каждую вибрацию — очень чуткая. Обычно таким людям трудно реализовать себя, в частности в спорте. Она же за два года в сборной научилась преодолевать себя».

— Он прав! Возможно, я перестала быть такой чуткой, как сказал Волчков. Притупилась чуткость…

«Деньги, которые могли быть потрачены на теннисистку Саснович, нужнее детишкам»

— На пресс-конференции после поединка с Голубич вас упрекнули в малом количестве подач навылет. С начала сезона у вас 18 эйсов, а это 77-й результат среди ведущих теннисисток мира. По количеству очков, выигранных на первой подаче, вы находитесь на 63-й строчке. По очкам, набранным с начала года, — на 64-м на месте. Все это говорит о резерве для продвижения в рейтинге, верно?

— Да, даже в сравнении с матчем с Нидерландами в Кубке Федерации сейчас я играю намного лучше. В последнее время уделяла внимание тактике, а также ударам слева и справа, подаче. Продолжая трудиться в этом духе, верю, что результат придет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У вас были хорошие матчи со многими топовыми теннисистками: Каролин Возняцки (2014 год, WTA 11), Марией Шараповой (2016 год, WTA 5), Каролиной Плишковой (2016 год, WTA 6), Кики Бертенс (2017 год, WTA 24), Тимеа Бачински (2017 год, WTA 22). Какой назовете лучшим?

— С Каролин, помню, играли во втором раунде US Open (3:6, 4:6). Шараповой без шансов проиграла (2:6, 1:6). Не раз пересматривала матч с Марией… С Плишковой очень хорошо сыграла в Токио. Мало кто верил в мою победу (6:4, 6:2). Из гостиницы ехали на матч с чемоданами. Потом дала интервью японским журналистам, в котором рассказала и про чемоданы, и про билеты на следующий турнир. С Кики Бертенс дома был хороший матч (6:3, 6:4), но лучшим по содержанию игры назову поединок с Тимеа Бачински (6:2, 7:6).

— На турнирах серии «Большого шлема» вам четыре раза удавалось пройти во второй раунд: в Нью-Йорке в 2014-м, в Мельбурне в 2016-м, в Уимблодне в 2015-м и 2016-м. А что же дальше?

— Не знаю, почему так происходят. Слышала разговоры о том, что я довольна прохождением одного круга. Это неправда.

— Капитан сборной Эдуард Дубров считает, что на квалификацию наши теннисистки тратят много сил, что сказывается на их выступлении в «основе».

— Зависит от физической готовности игрока. Те, кто проходят квалификацию, обычно преодолевают один-два круга и идут дальше. Практика дает игрокам преимущество. Взять, к примеру, марафон. Если ты не готовишься, то не пробежишь марафон.

— Марафонка Ольга Мазуренок считает нормальным участвовать в трех марафонах в году. А сколько же таких «длинных забегов» у вас, теннисистов?

— Да? Значит, теннис — немного другой вид спорта. У нас не только беговые качества на первом плане, но и работа головой. Оценивая физические возможности, можно сыграть в два-три удара — жестко, агрессивно, и таким образом дать себе передышку или перевернуть ход поединка. Считаю себя разнообразным игроком, могу подстроиться под любого.

Например, в случае с Камилой Джорджи рассчитываешь увидеть агрессию и пытаешь «сбить» ее игру. Сделать так, чтобы ей было неудобно с тобой, а это постоянное изменение места точек, куда прилеют мячи, на площадке. Разыгрываю комбинацию и ищу возможность «забить».

— Вы хвалебно отзываетесь о главе федерации Александре Шакутине. С ним молодые теннисистки Арина Соболенко, Вера Лапко и другие получили финансовую поддержку и лучшие условия. Есть ли у вас сожаление, что он не пришел раньше, чем в 2012 году? Тогда, когда был нужен вам.

— Я спокойна. Значит так должно было быть, вот и все.

Кстати, вот уже год, как я не пользуюсь господдерджкой и езжу на соревнования за свой счет. Считаю, что вышла на уровень, когда могу себя обеспечивать. А деньги, которые могли быть потрачены на теннисистку Саснович, нужнее детишкам. Надеюсь, что тем самым поспособствую росту количества игроков, и их рейтинг будет только повышаться. Их заметят, станут поддерживать спонсоры.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— В прошлом году вы заработали около 220 тысяч долларов, а размер призовых биатлонистки Дарьи Домрачевой в сезоне 2015 года, когда она выиграла Кубок мира, составил 228,5 тысяч евро. Что вы думаете об этой сумме — много или мало?

— Жаловаться не приходится, так как в теннисе хорошие призовые. Работаем много и, думаю, получаем заслуженно.

— Ваш отец рассказывал, что при этом чистый заработок с учетом улаты налогов и трат находится в районе 50 тысяч долларов.

— Разумеется, на руки мы получаем намного меньше, чем пишут на сайте WTA.