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В Минске прошел "Чернобыльский шлях"
26.04.2017 19:47 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Всего в акции, приуроченной к 31-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие около 500 человек.
Традиционно участники "Чернобыльского шляха" собрались около 18.00 возле кинотеатра "Октябрь" и оттуда двинулись на площадь Бангалор.
Шествие прошло без видимых эксцессов.
В парке Дружбы народов возле площади Бангалор прошел митинг, во время которого задержаний также не проводилось.
После него всем желающим было предложено пройти в Киевский сквер, где проводило свое мероприятие КХП-БНФ. Данная акция являлась также санкционированной минскими властями.
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Всего в акции, приуроченной к 31-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие около 500 человек.
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