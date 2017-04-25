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Всего в акции, приуроченной к 31-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие около 500 человек.

Традиционно участники "Чернобыльского шляха" собрались около 18.00 возле кинотеатра "Октябрь" и оттуда двинулись на площадь Бангалор.

Шествие прошло без видимых эксцессов.





В парке Дружбы народов возле площади Бангалор прошел митинг, во время которого задержаний также не проводилось.

После него всем желающим было предложено пройти в Киевский сквер, где проводило свое мероприятие КХП-БНФ. Данная акция являлась также санкционированной минскими властями.