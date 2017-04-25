﻿ В Минске прошел "Чернобыльский шлях". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошел "Чернобыльский шлях"

26.04.2017 19:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Минске прошел "Чернобыльский шлях"

фото tut.by

Всего в акции, приуроченной к 31-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие около 500 человек.

Традиционно участники "Чернобыльского шляха" собрались около 18.00 возле кинотеатра "Октябрь" и оттуда двинулись на площадь Бангалор.

Шествие прошло без видимых эксцессов. 


В парке Дружбы народов возле площади Бангалор прошел митинг, во время которого задержаний также не проводилось. 

После него всем желающим было предложено пройти в Киевский сквер, где проводило свое мероприятие КХП-БНФ. Данная акция являлась также санкционированной минскими властями.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в акции, приуроченной к 31-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие около 500 человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурента Uber с минским центром разработки купили за 200 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика