Представленный на мартовском автосалоне в Женеве «заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R записал на свой счет лучшее время прохождения круга одной из самых известных трасс в мире среди переднеприводных автомобилей.





В начале апреля тестовый образец хэтчбека, оснащенный двухлитровой турбо-«четверкой» VTEC (320 сил) в паре с 6-ступенчатой «механикой», преодолел дистанцию Северной петли Нюрбургринга за 7 минут и 43,8 секунды. По словам разработчиков, опытный образец фактически повторяет собой серийную спецификацию Civic Type R, тем не менее, участвовавший в заезде хэтчбек был лишен мультимедиасистемы и задних сидений и располагал каркасом безопасности.





К слову, прежний Civic Type R также являлся рекордсменом Нюрбургринга в своей категории — в 2015 году он промчался по «Зеленому аду» за 7 минут 50,65 секунды. Продержался рекорд до весны 2016 года, когда Volkswagen Golf GTI Clubsport S «привез» японской машине более трех секунд на круге. И вот титул переднеприводного «чемпиона Нюрбургринга» снова вернулся Honda! Только надолго ли? В этом году свою «зажигалку» представит Renault — это Megane RS нового поколения, разработчики которого также одержимы установлением рекорда на немецкой трассе.





Выпуск нового Civic Type R для европейского рынка начнется этим летом на заводе Honda в британском Суиндоне.

Видео рекордного заезда

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