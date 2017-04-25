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Предприятия пятый месяц подряд активнее увольняют, чем принимают на работу
В марте организации уволили 50,9 тысячи человек,
Заметнее всего в минус «ушли» по кадрам организации, которые занимаются водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (уволенных на 57,5% больше, чем принятых), снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (47,2%), операциями с недвижимым имуществом (37%). В строительстве, к примеру, потеряли работу на 14,3% больше человек, чем трудоустроились.
Зато в горнодобывающей промышленности на работу взяли на 62,6% больше специалистов, чем уволили, на предприятиях информации и связи — на 19,5%, а в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 15,8%.
В последний раз предприятия активнее трудоустраивали, чем увольняли,
Напомним, за 2016 год предприятия
В марте в экономике Беларуси было занято 4 372,6 тысячи человек. Это на 76,4 тысячи меньше, чем на аналогичный период прошлого года.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
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В марте организации уволили 50,9 тысячи человек. Приняли на работу в прошлом месяце на 9,7% или почти на 5 тысяч специалистов меньше, чем "ушли".
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