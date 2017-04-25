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Лукашенко и Порошенко вместе заявили о необходимости продолжения работ по ликвидации аварии на ЧАЭС

26.04.2017 20:03 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко и Порошенко вместе заявили о необходимости продолжения работ по ликвидации аварии на ЧАЭС

фото president.gov.by

Александр Лукашенко и Петр Порошенко сегодня приняли совместное заявление о необходимости продолжать работу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с украинским коллегой, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что работа в этом направлении предстоит еще большая, несмотря на то, что стороны уже сделали многое. При этом важно идти нога в ногу и привлекать к данной проблематике общественное внимание всей планеты.

"Мы приняли соответствующее заявление", - сказал Президент. В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Беларусь и Украина наладили эффективное сотрудничество в работе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Так будет и в дальнейшем, особенно с учетом строительства в Беларуси собственной атомной станции.

"Сегодня состоялся важный диалог, касающийся безопасности ядерных объектов, возможного сотрудничества в эксплуатации, строительстве, обращении с ядерными отходами. Мы договорились продолжить очень важную дискуссию на взаимовыгодной основе", - обратил внимание он.

Встреча глав государств состоялась в скорбный день для белорусского и украинского народов - в очередную годовщину аварии на ЧАЭС. Последствия катастрофы до сих пор ощущают на себе жители обеих стран. Президенты посетили сегодня атомную станцию, ознакомились со строительством новых укрытий и хранением ядерного топлива. На ЧАЭС, а также на территории Беларуси Александр Лукашенко и Петр Порошенко почтили память погибших при ликвидации аварии.

 
 
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Александр Лукашенко и Петр Порошенко сегодня приняли совместное заявление о необходимости продолжать работу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской...

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