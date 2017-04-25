«Я в свое время не оформила документально уход за отцом — не подумала как-то об этом, не знала, что впоследствии это может отразиться на моем пенсионном обеспечении. Теперь ни пенсии, ни работы», — пожаловалась на приеме в Совмине у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич минчанка, которая не выработала страховой стаж. Большинство вопросов главе Минтруда касались трудоустройства и пенсионного обеспечения.



Фото с сайта government.by

Страховой стаж минчанки Татьяны Васильевны составляет лишь 11 лет (преимущественно по причине ухода за лежачим отцом — инвалидом первой группы), и, соответственно, у нее нет права на пенсию. По состоянию здоровья женщина может трудиться на рабочем месте с легкими условиями труда, но подходящих вакансий ей не предложили.

— С другой стороны, для матерей детей-инвалидов оставили прежний страховой стаж — пять лет. А разве дочерям, ухаживающим долгие годы за родителями-инвалидами, легче? Почему такие, как я, не пользуются аналогичной льготой?" - спросила Татьяна Васильевна.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в «пенсионные» ловушки.

Ирина Костевич уточнила, что сейчас прорабатывается вопрос о пересмотре требований страхового стажа для некоторых категорий населения с длительными «кредитными» периодами.

По вопросу пенсионного обеспечения обратилась и Наталия Александровна из Минска. Она много лет работала библиотекарем, зарплата у нее была невысокая, и несколько лет трудилась в частных коммерческих структурах. У нее возникли сложности с подтверждением периодов этой трудовой деятельности, пришлось обращаться в суд. В итоге размер назначенной трудовой пенсии оказался совсем невысокий. Женщина сомневается в правильности размера назначенных выплат. Министр заверила, что обоснованность начисления специалисты досконально проверят. И посоветовала сегодня же написать заявление о выделении денежной помощи из фонда социальной защиты населения. Кроме того, будет взят на контроль вопрос о предоставлении ей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Бывший работник промышленного предприятия, житель Молодечно обратился к министру с наболевшим вопросом о зачете в страховой стаж периода работы, который документально не подтвержден, и об учете этого периода для начисления льготной пенсии. Вредные условия труда были подтверждены аттестацией рабочего места только в 1992 году, а предыдущий период «вредной» работы в зачет льготной пенсии не вошел. В аналогичной ситуации оказались и его бывшие коллеги. Ирина Костевич согласилась с Александром Николаевичем, что до момента аттестации рабочего места условия труда тоже были неблагоприятными, но этот период с точки зрения законодательства действительно считается неподтвержденным для начисления льготной пенсии. Министр порекомендовала мужчине обратиться с заявлением в пенсионный отдел комитета по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. «Комиссия рассмотрит заявление и даст обоснованный ответ», — сказала министр.

— Жизненные обстоятельства складываются по-разному, но ни при каких условиях не стоит терять надежду и видеть окружающий мир в черном цвете. Власть готова пойти навстречу, конечно, в рамках законодательства. Но и самому человеку тоже нужно по мере сил делать хоть маленькие шаги для выхода из той ситуации, в которой он оказался, — сказала Ирина Костевич.

Житель Солигорского района обратился по вопросу трудоустройства. Уже около года он не работает, обращался и в службу занятости, и в комиссию по трудоустройству, и напрямую в местные организации и на предприятия. Николай Петрович подчеркнул, что хочет устроиться на рабочее место с зарплатой, размер которой позволит ему содержать семью, выплачивать кредиты, отдавать накопившиеся долги. С трудоустройством на предлагаемые ему вакансии не соглашался — или из-за низкой зарплаты, или из-за условий труда (у него астма).

Министр пообещала связаться с руководителем местной вертикали, чтобы детально разобраться в ситуации относительно вакансий, подходящих квалификационно и по уровню оплаты труда. «Если есть возможность устроить вас на рабочее место, постараемся посодействовать», — сказала Ирина Костевич. И добавила, что за рабочее место надо держаться, чтобы потом не оказаться в многомесячном поиске.

Жительнице Минска, с которой коммерческая фирма не продлила контракт (с тех пор она не может найти рабочее место), Ирина Костевич порекомендовала принести в приемную Минтруда и соцзащиты свое резюме. Министр считает реальным ее трудоустройство, поскольку у нее довольно востребованная специальность.