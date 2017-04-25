



В 2016 году Беларусь экспортировала 2,17 млн тонн стали. При этом доля нашей страны в мировом производстве стали составляла всего 0,14%.

По сравнению с 2015 годом, производство стали в Беларуси в 2016 году сократилось на 11%. Такие данные содержатся в Рейтинге стран по производству стали – 2017, опубликованном "РИА Рейтинг", пишет Thinktanks.by .

В нем отмечается, что Китай является многолетним и бессменным лидером по объему производства стали в мире. Его доля в мировом производстве составила в 2016 году 49,6% против 49,4% в 2015 году. За год производство в стране выросло на 1,2%, а в тоннаже – на 9,6 миллионов тонн, что стало самым большим показателем среди стран мира. При этом увеличение производства в КНР произошло исключительно за счет роста спроса на внутреннем рынке, тогда как экспорт стали из страны сократился впервые с 2009 года на 3,3%.

На втором месте в рейтинге находится Япония, на третьем - Индия, на четвертом - США.

Россия почти не изменила объем производства в 2016 году и сохранила пятое место в мировом производстве.

Другие соседи Беларуси, попавшие в рейтинг, - Украина и Польша находятся на 10 и 18 строке соответственно.