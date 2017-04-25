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В финале Кубка Беларуси встретятся «Шахтер» и брестское «Динамо»

26.04.2017 22:10 — Разное | Ежедневник  
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В финале Кубка Беларуси встретятся «Шахтер» и брестское «Динамо»

sport-tv.by

В повторных полуфинальных матчах Кубка Беларуси, состоявшихся 26 апреля, определились два претендента на этот трофей белорусского футбола. Ими стали солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо».

Игравшие первыми в этот день со «Слуцком» горняки  повели на 31-й минуте – 1:0. Отличился первый финн белорусского футбола Сойри.

С учетом гостевой победы (2:1) и достаточного ощутимого преимущества в домашней  игре, казалось, что солигорчане уже в финале.  Однако под сомнение это поставил точный удар слуцкого ивуарийца Себаи – 1:1. В концовке встречи «Слуцк попытался дожать немного растерявшийся «Шахтер», но это ему не удалось. «Горняки» - в финале!

Брестское «Динамо» пожаловало в гости к действующему чемпиону БАТЭ, имея запас в два мяча – 2:0. По итогу первого тайма, закончившегося невзрачной нулевой ничьей, не было видно, за счет чего борисовчане преградят путь в финал амбициозной брестской дружине.

Но в начале второго тайма на 64-й минуте Иванич вывел БАТЭ вперед – 1:0. Остаток матча борисовчане пытались взломать  оборону гостей, но этого им не удалось.

Таким образом, обновленное «Динамо» из города над Бугом получило возможность завоевать первый за многие годы трофей в своей истории.

Финал пройдет 28 мая в Гродно.                      

 
Теги: Гродно
 
 
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В повторных полуфинальных матчах Кубка Беларуси, состоявшихся 26 апреля, определились два претендента на этот трофей белорусского футбола. Ими стали солигорский...

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