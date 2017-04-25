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Кремль связал падение рейтинга Медведева со "сложностями работы"
26.04.2017 22:08 — Разное | Ежедневник
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил снижение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева "сложностью работы правительства".
"Правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место", - сказал Песков, комментируя результаты опроса, проведенного "Левада-центром", сообщает
Он добавил, что в Кремле внимательно относятся к социологии, "но с известными допусками". "Наверно, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные", - заключил Песков.
Результаты опроса "Левада-центра"
Снизилось и доверия россиян к главе правительства. "В основном не доверяют" премьеру 33% респондентов. При этом в апреле лишь 3% опрошенных заявили, что полностью доверяют Медведеву, в то время как в декабре такой уровень доверия выражали 9%.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с Медведевым. В расследовании говорилось, что премьер управляет этими активами через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.
Фонд Навального обнаружил среди активов премьера виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании, а также дома и усадьбы.
Сам Медведев назвал расследование Навального "продуктом политических проходимцев".
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил снижение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева "сложностью работы правительства".
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