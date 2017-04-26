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Игорь Стасевич: Эпизод в концовке? Это чистый пенальти
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после
— Эпизод в концовке? Это чистый пенальти. У меня нет комментария, — сказал Стасевич в ходе
Эпизод в штрафной площади брестчан произошел за несколько минут до конца матча. Судья Сергей Цинкевич дал футболистам команду «продолжать игру».
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после ответного матча полуфинальной стадии Кубка Беларуси с брестским "Динамо" прокомментировал эпизод с его падением в штрафной...
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