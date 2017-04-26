



На минувшей неделе экспертная инициатива «Минский диалог» выпустила доклад о значении новой администрации США для международных отношений и безопасности в Восточной Европе.

Доклад стал результатом работы экспертного семинара «Значение новой администрации США для международных отношений и безопасности в Восточной Европе», который прошел в Минске при участии действующих и бывших дипломатов, зарубежных и белорусских экспертов.

Одна из частей доклада называлась: “Администрация Трампа: значение и возможности для Беларуси». « Ежедневник » предлагает ознакомиться с анализом перспектив белорусско-американских отношений, подготовленного экспертами «Минского диалога».

Как отмечается в докладе, главными преградами для развития двусторонних белорусско-американских отношений остаются: низкая осведомленность американского общества и политических элит о Беларуси, часто встречающееся восприятие Беларуси как стратегически незначительной страны, недостаточный уровень взаимного дипломатического присутствия, расхождения Минска и Вашингтона в вопросе оценки внутриполитической ситуации в Беларуси, общий негативный имидж Беларуси на Западе.

При этом Беларусь имеет очевидную ценность для США как буфер между НАТО и Россией. Эрозия суверенитета Беларуси усложняет военное планирование НАТО. Поэтому фактический (а не юридический) нейтралитет Беларуси важен для США и НАТО. Членство Беларуси в ОДКБ и ЕАЭС в какой-то степени может восприниматься в США как фактор, минимизирующий вероятность российской агрессии против Беларуси. Такую ситуацию можно охарактеризовать как «негарантированный нейтралитет». Это может стимулировать ограниченный интерес Вашингтона к наращиванию своего экономического и дипломатического присутствия в Беларуси в случае создания соответствующих условий белорусской стороной.

В докладе содержится напоминание, что в прошлом Беларусь также имела значение для США как звено Северной распределительной сети (СРС), в рамках которой осуществлялся транзит грузов НАТО в Афганистан и обратно. Однако Беларусь не смогла трансформировать свое участие в СРС в имиджевый и дипломатический капитал в США.

По мнению экспертов «Минского диалога», одной из причин в целом слабого интереса США к Беларуси является «вакуум знаний» о стране. Вашингтон может быть заинтересован в Беларуси до той степени, до которой Беларусь сможет себя «продать»: или с точки зрения буфера между Россией и союзниками США в Европе, или как экономический партнер, или как партнер в борьбе с нелегальной миграцией, трафиком оружия и т.п.

Политологи отмечают, что в США и на Западе в целом наблюдается недостаток экспертов по России. Это связано с тем, что после окончания холодной войны на Западе были массово свернуты образовательные и исследовательские программы по постсоветскому пространству (бывшая советология). Беларусь могла бы позиционировать себя как эксперт по России и этим дополнительно привлечь к себе заинтересованность Вашингтона.

«У Государственного департамента и Министерства обороны США традиционно разные подходы к скорости восстановления дипломатических отношений с Минском. Военные демонстрируют несколько большую заинтересованность. Можно прогнозировать, что после снятия Минском ограничений на число американских дипломатов, потребуется от 6 до 12 месяцев, чтобы в США прошла процедура номинирования и утверждения посла. При этом возможности быстрого расширения штата посольства США в Минске дополнительно ограничены необходимостью проводить дорогостоящий ремонт инфраструктуры для размещения большего количества дипломатов», - говорится в докладе.

Таким образом, главными задачами белорусской внешней политики по отношению к США сегодня должны быть: восстановление полноценных дипломатических отношений, повышение узнаваемости страны среди политических элит США, полное снятие американских санкций, занятие стратегической ниши в политике США в Восточной Европе, рост прямых инвестиций и развитие совместных коммерческих проектов.

На взгляд экспертов, среди перспективных сфер для экономического сотрудничества Беларуси с США – IT, сельское хозяйство и образовательные услуги.