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Шарапова победно возобновила карьеру после дисквалификации

26.04.2017 21:52 — Разное | Tut.by  
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30-летняя россиянка Мария Шарапова, возобновившая карьеру после 15-месячной дисквалификации из-за положительной пробы на мельдоний, победила 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (№ 36 рейтинга WTA) в стартовом матче турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с призовым фондом 710 900 долларов. Счет поединка, который длился 1 час 43 минуты, — 7:5, 6:3.


Мария Шарапова. Фото: Reuters

Шарапова — Винчи — 7:5, 6:3

Эйсы 11−0

Двойные ошибки 3−2

Выигрыш первой подачи 81% (30 из 37) — 63% (38 из 60)

Выигрыш второй подачи 54% (14 из 26) — 35% (12 из 34%)

Реализация брейк-пойнтов 33% (4 из 12) — 17% (1 из 6)

Все выигранные очки 88−69.

Во втором круге соперницей Марии Шараповой станет другая россиянка Екатерина Макарова (№ 43).

Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для участия в турнирах после отбытия наказания и дальнейшего подъема в табели о рангах ей нужны wild card, так как у нее теперь нет формальных оснований быть посеянной на крупных соревнованиях или даже участвовать в отборе к ним.

Многие теннисисты выступили с призывами к организаторам турниров не выдавать Шараповой wild card. В их числе была и первая соперница Шараповой после допинговой дисквалификации Роберта Винчи.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с обнаружением в ее организме следов мельдония, который был запрещен с 1 января 2016 года и который она до этого принимала многие годы по назначению своего врача. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил его на девять месяцев.

Шарапова возобновила официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Организаторы выделили россиянке специальное приглашение.

Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.

 
 
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Россиянка Мария Шарапова, возобновившая карьеру после 15-месячной дисквалификации из-за положительной пробы на мельдоний, победила 34-летнюю итальянку Роберту...

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