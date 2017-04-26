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Шарапова победно возобновила карьеру после дисквалификации
30-летняя россиянка Мария Шарапова, возобновившая карьеру после 15-месячной дисквалификации из-за положительной пробы на мельдоний, победила 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (№ 36 рейтинга WTA) в стартовом матче турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с призовым фондом 710 900 долларов. Счет поединка, который длился 1 час 43 минуты, — 7:5, 6:3.
Во втором круге соперницей Марии Шараповой станет другая россиянка Екатерина Макарова (№ 43).
Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была
Многие теннисисты выступили с призывами к организаторам турниров не выдавать Шараповой wild card. В их числе была и первая соперница Шараповой после допинговой дисквалификации Роберта Винчи.
Шарапова была
Шарапова возобновила официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Организаторы выделили россиянке специальное приглашение.
Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.
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Россиянка Мария Шарапова, возобновившая карьеру после 15-месячной дисквалификации из-за положительной пробы на мельдоний, победила 34-летнюю итальянку Роберту...
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