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Перенос выходных в мае

26.04.2017 20:34 — Разное | БДГ  
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Граждане Беларуси на майских праздниках получат по три выходных, но некоторые из них придется отработать.

Согласно постановлению правительства №912 от 9 ноября 2016 года, на майские праздники в Беларуси будут организованы длинные выходные. 

Так как в этом году 1 мая припадает на понедельник, и этот день в Беларуси является официальным выходным, то граждане смогут «гулять» три дня подряд.  

Установленный Советом министров график переноса рабочих дней и выходных также предполагает, что в 2017 году в мае рабочий день с понедельника 8 мая будет перенесен на субботу 6 мая. То есть 7, 8 и 9 мая в стране будут отдыхать. 

Напомним, что рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен в Беларуси на субботу 29 апреля.

 
 
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Граждане Беларуси на майских праздниках получат по три выходных, но некоторые из них придется отработать.

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