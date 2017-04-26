Граждане Беларуси на майских праздниках получат по три выходных, но некоторые из них придется отработать.

Согласно постановлению правительства №912 от 9 ноября 2016 года, на майские праздники в Беларуси будут организованы длинные выходные.

Так как в этом году 1 мая припадает на понедельник, и этот день в Беларуси является официальным выходным, то граждане смогут «гулять» три дня подряд.

Установленный Советом министров график переноса рабочих дней и выходных также предполагает, что в 2017 году в мае рабочий день с понедельника 8 мая будет перенесен на субботу 6 мая. То есть 7, 8 и 9 мая в стране будут отдыхать.