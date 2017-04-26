Средняя зарплата в марте сильно выросла после февральского падения. Вместе с очередной месячной ревальвацией Br-рубля к доллару это позволило значительно увеличить $-эквивалент средней зарплаты, до максимального за более чем 1,5-года значения - $412. Превышено даже значение $-эквивалента, определенное на этот месяц «планом-прогнозом» движения средней зарплаты к $500. Хотя в Br-рублях требуемой величины не достигнуто.

В соответствии с составленным ранее «планом-прогнозом» доведения средней начисленной зарплаты в декабре 2017-го до $500, учитывающем ее многолетнюю динамику в Беларуси - инфляционную и сезонную, и предполагающим курсовую стабильность (итоговое удорожание доллара в 2017-м году не более чем на 7%, не выше 2,10 Br/$ к концу года), средняя зарплата в марте должна была составить Br790, а при линейно прогнозируемом тогда курсе Br-рубля к доллару на конец марта в 1,950 Br/$, $-эквивалент не должен был быть ниже $405.

По факту же Br-рублевой величины средней зарплаты не достигнуто (Br770,6 вместо Br790),

но долларовый эквивалент мартовской средней зарплаты, наоборот, превзошел запланированный прогнозный уровень: он должен был быть не менее $405, когда как по факту составил $412.

«Перевыполнение плана» произошло благодаря укреплению Br-рубля к доллару: на конец марта прогнозировался курс 1,950 B, по факту же на последних мартовских торгах на БВФБ сложился намного крепче - 1,872 Br/$. То есть именно курс может ставиться во главу угла выполнения плана движения к цели «$500».

Мартовская зарплата традиционно сильно выросла с февральской

Средняя по Беларуси начисленная (до уплаты с нее налогов) заработная плата в марте составила Br770.6, что на Br54.1 больше, чем в феврале . Рост мартовской средней зарплаты с февральской - традиционная сезонная динамика. Но на этот раз рост оказался более значительным, чем обычно – во многом из-за падения средней зарплаты в феврале. Кроме того, большему росту показателя способствовало возобновление роста экономики Беларуси: в марте появился первый «плюс» в динамике ВВП после многомесячного минусового периода.

Долгосрочная тенденция в динамике номинального размера зарплат в Беларуси – неизменно повышательная, а основа этого номинального увеличения зарплат - инфляционный рост. За последние 10 лет, с марта 2007-го по март 2017-го, средняя зарплата выросла в 11,7 раз.

Укрепление Br-рубля добавило $3 в $-эквивалент средней зарплаты марта

В марте доллар в Беларуси снова, 4-й месяц подряд, подешевел, но не так сильно, как в предыдущие месяцы, а лишь на 0,7%, и эта ревальвация Br-рубля незначительно, на $3, увеличила долларовый эквивалент средней зарплаты. При том, что в целом долларовый эквивалент средней по стране зарплаты в марте вырос с февраля на $32.

Долларовый эквивалент средней по стране начисленной зарплаты в марте - $412 (по курсу последних в марте торгов на БВФБ). В марте 2016-го средняя по стране зарплата была эквивалентна $325, но в марте 2015-го - $441, а до кризиса, в марте 2014-го - $582.

Исторически максимальный $-эквивалент средних белорусских зарплат - $626 в июле 2014-го (по курсу последних в июле 2014-го торгов БВФБ). Очевидно, что здесь обновление максимума не произойдет в течение многих лет. А при худшем развитии событий (падение мировых цен на нефть ниже $35, с этим - очередной обвал российского рубля и снижение импортоемкости российского рынка, и в итоге – девальвация Br-рубля) – обвал показателя до уровня кризисных месяцев девальвационного 2011-го – ниже $300.

Среднегодовая месячная заработная плата в долларах в Беларуси растет 3-й месяц

Средняя за 2016-й год начисленная зарплата составила $364 в эквиваленте, а через 3 месяца, в отчетном 12-месячном периоде «апрель-2016-го – март 2017-го» – уже $379. Два месяца назад закончился 25-месячный период снижения этого среднегодового показателя – в январе зафиксирован первый его рост, а март 2017-го стал уже 3-м месяцем роста.

Максимальным значением остается $592 (в середине 2014-го). В календарном 2015-м было $418, в 2014-м - $579, в супердевальвационном 2011-м - $333, в кризисном 2009-м - $356, в 2008-м - $414.

Предыдущие пиковые значения среднегодовой зарплаты в $-эквиваленте: в 2008-м году - $414 в месяц, перед кризисом 2011-го года - $437 в месяц. «Дно» вследствие мирового кризиса 2008-09 гг. - $356, а вследствие кризиса 2011-го - $314.

Реальная зарплата выросла и за месяц и за год, но остается ниже докризисного уровня

Мартовская средняя зарплата номинально больше февральской на 7,6%. А рост цен на потребительские товары и услуги в марте составил, по расчетам Белстата, 0,28%. Поэтому реальная средняя зарплата в марте выросла на 7,3% с февраля. Это очень значительный в месячном формате, больше, чем в предыдущие годы в соответствующем периоде: больший и номинальный прирост и меньшая месячная мартовская инфляция.

В годовом формате, в сравнении с соответствующем месяцем прошлого года, реальная зарплата тоже выросла: номинально она стала больше, в сравнении с мартом 2016-го - на 8,6% (на Br61.3), но цены на потребительские товары и услуги выросли за год на 6,4%. Итог – реальный рост зарплат на 1,9% (данные – Белстат).

В прошлом месяце закончился 32-месячный период падения реальных зарплат в годовом формате (к соответствующему месяцу предыдущего года), и отчетный март 2017-го – 2-й месяц «плюса».

Год назад, в марте 2016-го, было реальное падение средней зарплаты в таком формате (к марту 2015-го, -3,2%), как и в марте 2015-го (к марту 2014-го, -3,2%). Поэтому несмотря на рост в отчетном марте 2017-го, за 3 года реальная зарплата в Беларуси снизилась: цены за 3 года (март 2017-го к марту 2014-го) выросли на 39,5% (по Белстату), а средняя по стране «получка» номинально – меньше, на 33,9%.

По своей покупательной способности февральская зарплата – на уровне 2012-го

Пиковая реальная средняя зарплата – когда на нее можно было приобрести максимальное количество потребительских товаров и услуг – августовская 2013-го (на основе данных от Белстата по инфляции).

Зарплаты в Беларуси за годы независимости: инфляционный рост в сотни миллионов раз

Если выразить сегодняшние зарплаты в формате 1990-го года, без учета деноминаций, прошедших в Беларуси в 1994-м (1:10), 2000-м (1:1000) и 2016-м (1:10000), то февральская зарплата 2017-го – это 77,06 млрд рублей, когда как в начале 1991-го было 266, тогда еще, советских рублей.

То есть номинальный рост за 26 лет составил 290 млн раз (март 2017-го к январю 1991-го). Для сравнения, в Украине - в 2,5 млн раз, в России - в 140 тыс. раз, то есть на несколько порядков меньше: инфляция в Беларуси за постсоветский период стала наибольшей среди всех стран б.СССР.

Как изменялся $-эквивалент белорусских зарплат с 1991-го

В 1991-м $-эквивалент белорусских зарплат был, в среднем по стране, менее $10 по тогдашнему рыночному курсу. В период 1992-94 гг. - 20-30 долларов в эквиваленте. До середины 2000-го года долларовая средняя зарплата в Беларуси была менее $100. Хотя, конечно, покупательная способность доллара в те годы была в Беларуси очень высокая.

В 00-х годах, с начала долговременной финансово-курсовой стабилизации в Беларуси, опираясь на растущий, на фоне подъема нефтяных цен, российский рынок, долларовые зарплаты в Беларуси выросли к 2008-му году до $450. Правда, покупательская способность доллара в стране сильно снизилась за это время, опустившись к уровню стран Восточной Европы: ценовые различия между странами практически исчезли, а кое-что даже в Беларуси стало стоить дороже (например, недвижимость в 2008-м).

Мировой кризис 2009-го «подкосил» это 8-летний рост зарплат в $-эквиваленте, а знаменитый белорусский валютно-финансовый кризис 2011-го краткосрочно обвалил показатель до уровня 2006-го (менее $300 экв.) - вскоре после того, как с помощью «печатного станка» (Br-кредитной накачкой экономики) было исполнено поручение А.Лукашенко довести в 2010-м году среднюю зарплату в Беларуси до $500.

Но с 2012-го, вместе с наращиванием валютных резервов (чему сильно поспособствовала продажа последних 50% Белтрансгаза Газпрому), пошел быстрый восстановительный рост, и уже через год белорусские зарплаты стабильно превысили те самые $500, а в 2014-м несколько месяцев было с более чем $600-ми зарплатами.

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и западными санкциями за агрессию против Украины, начались очень серьезные негативные экономические процессы в Беларуси, (воссозданная советская экономика Беларуси полностью зависима от экономической (и даже политической) ситуации в России), а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – падение $-эквивалента зарплат в Беларуси более чем в 1,5 раза, ниже $400.

И вот теперь – в очередной раз на самом высоком уровне ставится задача вновь поднять среднюю в Беларуси начисленную зарплату до $500.