Участники акции, которых, по различным подсчетам, было от 300 до 500, собрались в 18:00 у кинотеатра "Октябрь" и проследовали маршем до часовни, расположенной в районе площади Бангалор. Мероприятие было санкционировано городскими властями.

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Минске" title="Чернобыльский шлях в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко "Чернобыльский шлях" завершился в Минске мирно

После минуты молчания у часовни ряд демонстрантов присоединился к также разрешенному Мингорисполкомом митингу в Киевском сквере, который провела Консервативно-христианская партия БНФ.

Сотрудники милиции и Госавтоинспекции обеспечивали безопасность акции, однако никак не вмешивались в ход ее проведения. Мероприятия завершились без задержаний.

В результате аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось более трех с половиной тысяч населенных пунктов. Беларусь была объявлена зоной экологического бедствия. Наиболее пострадавшими территориями оказались Гомельская, Брестская и Могилевская области. "Чернобыльский шлях" — ежегодная акция оппозиции, приуроченная к дате чернобыльской катастрофы.