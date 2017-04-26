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Видеофакт: акция "Чернобыльский шлях" в Минске
26.04.2017 21:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники акции, которых, по различным подсчетам, было от 300 до 500, собрались в 18:00 у кинотеатра "Октябрь" и проследовали маршем до часовни, расположенной в районе площади Бангалор. Мероприятие было санкционировано городскими властями.
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© Sputnik / Виктор Толочко
После минуты молчания у часовни ряд демонстрантов присоединился к также разрешенному Мингорисполкомом митингу в Киевском сквере, который провела Консервативно-христианская партия БНФ.
Сотрудники милиции и Госавтоинспекции обеспечивали безопасность акции, однако никак не вмешивались в ход ее проведения. Мероприятия завершились без задержаний.
В результате аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось более трех с половиной тысяч населенных пунктов. Беларусь была объявлена зоной экологического бедствия. Наиболее пострадавшими территориями оказались Гомельская, Брестская и Могилевская области. "Чернобыльский шлях" — ежегодная акция оппозиции, приуроченная к дате чернобыльской катастрофы.
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Акция оппозиции, посвященная 31-й годовщине чернобыльской катастрофы, прошла в белорусской столице в среду. Смотрите на видео, как проходила акция.
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