Забавный инцидент произошел в деревне Окунево (Омская область): трактор проезжал мимо огромной лужи, в которой плавала ондатра, в какой-то момент зверек выпрыгнул и набросился на колесо. После животное отступает и бежит в соседнюю лужу, откуда снова пытается атаковать трактор.

Водитель, чтобы не задавить грызуна, вынужден был несколько раз останавливаться. Многие интернет-пользователи предположили, что таким образом ондатра защищала своих детенышей, которые были спрятаны неподалеку.