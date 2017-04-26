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Ондатра пыталась покусать трактор
26.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Забавный инцидент произошел в деревне Окунево (Омская область): трактор проезжал мимо огромной лужи, в которой плавала ондатра, в какой-то момент зверек выпрыгнул и набросился на колесо. После животное отступает и бежит в соседнюю лужу, откуда снова пытается атаковать трактор.
Водитель, чтобы не задавить грызуна, вынужден был несколько раз останавливаться. Многие интернет-пользователи предположили, что таким образом ондатра защищала своих детенышей, которые были спрятаны неподалеку.
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Смелый грызун пытался покусать колеса трактора. Смотрите на видео, как ондатра напала на движущуюся сельхозтехнику.
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