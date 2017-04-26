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Золотой "калашников" показали в оружейном магазине в Техасе
26.04.2017 20:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Вместе с золотым автоматом продавец, который, по некоторый сведениям, является выходцем из Украины, выставил также автомат, покрытый никелем.
Интернет-пользователи развели жаркую дискуссию по поводу того, на самом ли деле автомат покрыт золотом. Многие писали о том, что оружие раньше принадлежало экс-президенту Ирака Саддаму Хусейну.
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Автомат АК-47, более известный как "калашников", в золотом исполнении показали накануне в одном из оружейных магазинов в штате Техас. Смотрите на видео, как выглядит...
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