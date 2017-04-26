Вместе с золотым автоматом продавец, который, по некоторый сведениям, является выходцем из Украины, выставил также автомат, покрытый никелем.

Интернет-пользователи развели жаркую дискуссию по поводу того, на самом ли деле автомат покрыт золотом. Многие писали о том, что оружие раньше принадлежало экс-президенту Ирака Саддаму Хусейну.