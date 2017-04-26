Представляем главные события 26-го тура ЧБ по мини-футболу, матчи которого прошли с 21 по 23 апреля.



Фото: МФК «Столица»

Первая победа «Столицы» над «Лидсельмашем»

Самое ожидаемое противостояние тура проходило в Минске. Здесь местная «Столица» принимала дома «Лидсельмаш», все еще надеющийся выиграть «гладкий» чемпионат. Лидчане бодро провели первый тайм и ушли в раздевалку при счете 2:1 в свою пользу. Однако Андрей Толмач в перерыве взбодрил команду, и во втором тайме «столичники» начали демонстрировать более острую игру, как следствие, сравняв цифры на табло.

После этого Лида пошла ва-банк и сняла вратаря, выпустив дополнительного полевого. Тем не менее, игра в большинстве не только не принесла гостям желанного результата, но и позволила «айтишникам» воспользоваться своим шансом (после ошибки Воронина гол в пустые ворота забил Горбенко).

Благодаря победе «Столица» сохранила за собой первую строку в турнирной таблице. «Лидсельмаш» же практически лишился шансов подняться выше третьего места (до второй позиции 6 очков, до первой — 9).

Наступление на Лиду

Всего одно очко по итогам 26-го тура теперь отделяет «Лидсельмаш» от рвущихся в тройку МАПИДа и «Дорожника». «Домостроители» в проходном матче с «Динамо-БНТУ» решили отдохнуть и едва за это не поплатились (интрига держалась до последних минут), сумев, однако, добиться нужного результата (4:3). «Дорожник» в похожей по сценарию игре сумел на 36-й минуте дожать БЧ (4:3) и также набрать нужные три балла.

Нет сомнений в том, что в оставшихся матчах обе минские команды приложат максимум усилий для того, чтобы максимально осложнить жизнь в плей-офф прошлогоднему чемпиону.

Победа Гродно над Борисовом

Перед матчем «УВД-Динамо» и «Борисова-900» точно было ясно одно: если гродненцы проигрывают это противостояние, то шансов сыграть во второй части чемпионата у них практически не остается. Такое положение дел, а также игра перед родными зрителями обязывали «милиционеров» рисковать и идти вперед.

В итоге свои трибуны динамовцы не подвели, забив борисовчанам два гола в первом тайме (2:1) и еще три во втором (5:2), попутно с этим сократив отставание от восьмой позиции до 2 очков и снова возродив интригу в борьбе за заветную восьмую позицию.

А также:

БЧ, проиграв «Дорожнику» (3:4), подпустил к себе «УВД-Динамо». Теперь отрыв между командами составляет 2 балла.

«Витэн» дома обыграл «Гранит» 7:4.

ВРЗ одержал дежурную победу на «Охраной-Динамо» (2:0) и продолжает погоню за «Столицей».

«Аматар» сумел добиться четвертой победы в чемпионате (2:1 против «АК Южный»).

«Форте» дома разгромил ЦКК со счетом 7:3.

26-й тур

21 апреля

«Столица» (Минск) 3−2 «Лидсельмаш» (Лида)

22 апреля

«БЧ» (Гомель) 3−4 «Дорожник» (Минск)

«Витэн» (Орша) 7−4 «Гранит» (Микашевичи)

«Охрана-Динамо» (Минск) 0−2 «ВРЗ» (Гомель)

«УВД-Динамо» (Гродно) 5−2 «Борисов-900» (Борисов)

«Динамо-БНТУ» (Минск) 3−4 «МАПИД» (Минск)

«Форте» (Могилев) 7−3 «ЦКК» (Светлогорск)

23 апреля

«Аматар» (Брест) 2−1 «АК Южный» (Гомель).