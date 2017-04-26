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Белорусская наука держится преимущественно на пенсионерах

27.04.2017 00:25 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская наука держится преимущественно на пенсионерах

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день одной из приоритетных задач белорусской науки является омоложение кадрового состава.

Кто занимается наукой в Беларуси

Сегодня основу белорусской науки составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Потеря престижа научной сферы, невысокие зарплаты начинающих ученых – все это повлияло на то, что молодежь в науку не идет.

Проблему отсутствия молодых кадров в науке подтвердил и Председатель Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, академик Сергей Гапоненко: «В Беларуси в научной сфере имеется тенденция старения научных кадров, очень мало молодых докторов наук. При приеме заявок на стипендию президента эта проблема также бросается в глаза. Так, присуждается примерно около 100 стипендий, и в номинации «Молодые доктора наук до 45 лет» мы с трудом набираем 10 претендентов».

Данную проблему академик отчасти объясняет тем, что в 90-е годы в науку шло мало молодежи.

«В 90-е годы в стране произошел тяжелый экономический кризис, связанный с распадом СССР, поменялись условия труда в науке, возникли новые сферы деятельности, и тогда в науку пришло мало молодых людей», – отметил Сергей Гапоненко.

Кроме этого, эксперты заявляют и об интенсивном оттоке из науки исследователей средних возрастов, что нарушает институт преемственности знаний и опыта, воспроизводства научных кадров.

Существующую сегодня проблему старения кадров в белорусской науке академик назвал серьезной, но отметил, что ее, насколько это возможно, пытаются решать.

Так, в стране существует система поощрений молодых людей, занимающихся наукой: есть программы выделения грантов и стипендий, кроме этого, молодым ученым предоставляются различные льготы. Также в поддержке талантливой молодежи состоит одна из главных задач белорусского Фонда фундаментальных исследований, существующего в Беларуси с 1991 года.

Когда наука оторвана от жизни

Еще одной немаловажной проблемой в белорусской науке, на которую обратил внимание академик, является большой разрыв между лабораторией и производством. Иными словами, наука в нашей стране не имеет почти никакого практического применения.

Гапоненко с сожалением отметил, что в Беларуси невелика наукоемкость ВВП. Так, в странах с развитой экономикой эта цифра превышает 3%. В Беларуси же эта цифра более 20 лет меньше 1%. В таких условиях, считается, наука не может влиять экономику, отметил ученый.

«Сегодня очень мало сотрудников с научными степенями работает на предприятиях. А необходимо, чтобы белорусские аспиранты шли работать в различные компании, как это происходит в европейских странах. У нас же они либо стареют в институтах, либо работают в вузах (и это еще не худший вариант), либо вообще меняют профессию», – сказал Сергей Гапоненко.

А нужно, считает ученый, чтобы был постоянный отток мозгов, ученых в производство. Очень важно, чтобы разработки ученых внедрялись и использовались. В целом, было бы правильно, если бы производственные организации брали в штат аспирантов, а те уже разрабатывали то, что нужно реальному сектору.

Удастся ли возродить науку?

Как известно, тема науки нередко затрагивается и белорусским президентом во время своих выступлений. Так, еще в начале апреля Александр Лукашенко, выступая в Национальной Академии наук на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки, потребовал принятия в научной сфере важных решений, чтобы наука двигалась вперед и развивалась.

Он выразил мнение, что необходимо двигаться вперед, но рушить ничего не надо. Лукашенко уверен, что «нужно не реформировать, а совершенствовать уже достигнутое ранее в научной сфере».

При всем этом надо отметить, что сложившаяся в Беларуси ситуация в научной сфере показывает, что реализуемый государством комплекс мер по привлечению молодежи все же пока является недостаточным. А о том, что накопившиеся проблемы в белорусской науке требуют серьезного решения, отмечалось уже не раз рядом экспертов. По их мнению, проблему старения кадров, оторванности науки от реального рынка и многие другие, возможно, помогло бы решить серьезное реформирование всей научной сферы.

 
 
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Эксперты отмечают, что на сегодняшний день одной из приоритетных задач белорусской науки является омоложение кадрового состава.

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