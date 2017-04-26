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На одну вакансию - 10 резюме. Эксперты о том, как изменился рынок труда с начала года
В первом квартале количество вакансий выросло больше чем на треть (+35%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года — на 2,5%. О том, как с начала года изменился рынок труда, рассказывали эксперты исследовательского центра
В каких сферах больше всего вакансий
Больше всего вакансий по-прежнему размещается в сфере «продажи» — 30% от общего количества. На втором месте — «информационные технологии, интернет, телеком». На третьем — «производство» и «маркетинг, реклама, PR».
Соискателей стало меньше
Активность соискателей начала снижаться еще в прошлом году, отмечают эксперты. С января по апрель этого года количество резюме, которые соискатели обновили или разместили на сайте, было на 2,5% меньше, чем год назад в аналогичном периоде.
Чаще всего соискатели обновляли либо размещали резюме с маркировкой «Начало карьеры, студенты». На втором месте — сфера «Продаж». Третье место разделяют профессиональные области: «Транспорт и логистика», «Бухгалтерия и управленческий учёт» и «Производство».
Поскольку на рынке стабильно увеличивается число вакансий, а количество обновленных резюме не растет, то конкуренция снижается: в первом квартале на одну вакансию приходилось 10 резюме. Год назад этот показатель составлял 14,3.
Кому сложнее всего найти работу
Сложнее всего найти работу специалистам, разместившим своё резюме с отметкой «Начало карьеры, студенты»: конкуренция для них составляет 40 резюме на одну вакансию. Но в прошлом году аналогичный показатель в этой же области равнялся 57 резюме на вакансию.
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О том, как изменился рынок труда с января по апрель 2017 года, рассказывает исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY.
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