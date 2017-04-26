В первом квартале количество вакансий выросло больше чем на треть (+35%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года — на 2,5%. О том, как с начала года изменился рынок труда, рассказывали эксперты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В каких сферах больше всего вакансий

Больше всего вакансий по-прежнему размещается в сфере «продажи» — 30% от общего количества. На втором месте — «информационные технологии, интернет, телеком». На третьем — «производство» и «маркетинг, реклама, PR».





Соискателей стало меньше

Активность соискателей начала снижаться еще в прошлом году, отмечают эксперты. С января по апрель этого года количество резюме, которые соискатели обновили или разместили на сайте, было на 2,5% меньше, чем год назад в аналогичном периоде.

Чаще всего соискатели обновляли либо размещали резюме с маркировкой «Начало карьеры, студенты». На втором месте — сфера «Продаж». Третье место разделяют профессиональные области: «Транспорт и логистика», «Бухгалтерия и управленческий учёт» и «Производство».





Поскольку на рынке стабильно увеличивается число вакансий, а количество обновленных резюме не растет, то конкуренция снижается: в первом квартале на одну вакансию приходилось 10 резюме. Год назад этот показатель составлял 14,3.





Кому сложнее всего найти работу

Сложнее всего найти работу специалистам, разместившим своё резюме с отметкой «Начало карьеры, студенты»: конкуренция для них составляет 40 резюме на одну вакансию. Но в прошлом году аналогичный показатель в этой же области равнялся 57 резюме на вакансию.





В первом квартале 2017 года половина вакансий была ориентирована на поиск специалистов с опытом от года до 3 лет. Порядка 23% вакансий — для специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. Доля вакансий для специалистов с опытом от 6 лет наименьшая и составляет 3,4%.



