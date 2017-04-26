Четырех пострадавших в ДТП в Польше жителей Гродно могут выписать 27 апреля. Также пока следователи устанавливают причины, из-за которых произошла авария. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в компании-перевозчике.





— Мы в постоянном контакте с людьми, медиками — как только нам разрешат, будем забирать людей: мы знаем, что кого-то выпишут уже сегодня, 27 апреля, кого-то позже, — отметили в компании.

В компании «ИвАнТур», который занимался перевозкой людей, отметили, что все пострадавшие получат выплаты по обязательной при выезде за рубеж страховке. Также здесь отметили, что говорить о причинах ДТП рано.

— Пока нет ответа на то, по какой причине произошла авария. На сейчас могу сказать, что к водителям не было вопросов — трезвые, не уставшие, по ходовой части к автобусу тоже не было претензий. Думаем, следователи разберутся, в чем была причина ДТП, — отметили в компании-перевозчике.

Напомним, авария произошла в 3.30 утра 25 апреля на автодороге А2 между Лодзью и Варшавой. Автобус вылетел в кювет, в нем находился 41 пассажир — в основном сотрудники ЗАО «ГродноТоргСервис». Туристы возвращались в Гродно после экскурсии в Прагу. Внезапно автобус выскочил в кювет и опрокинулся. Основную часть группы доставили в Беларусь ранним утром 26 апреля. В больницах польские медики пока оставили восемь пострадавших в ДТП.