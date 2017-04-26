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Четверых гродненцев, пострадавших в аварии в Польше, могут выписать уже сегодня
Четырех пострадавших в ДТП в Польше жителей Гродно могут выписать 27 апреля. Также пока следователи устанавливают причины, из-за которых произошла авария. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в компании-перевозчике.
— Мы в постоянном контакте с людьми, медиками — как только нам разрешат, будем забирать людей: мы знаем, что кого-то выпишут уже сегодня, 27 апреля, кого-то позже, — отметили в компании.
В компании «ИвАнТур», который занимался перевозкой людей, отметили, что все пострадавшие получат выплаты по обязательной при выезде за рубеж страховке. Также здесь отметили, что говорить о причинах ДТП рано.
— Пока нет ответа на то, по какой причине произошла авария. На сейчас могу сказать, что к водителям не было вопросов — трезвые, не уставшие, по ходовой части к автобусу тоже не было претензий. Думаем, следователи разберутся, в чем была причина ДТП, — отметили в компании-перевозчике.
Напомним, авария
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Пока в больнице остается восемь жителей Гродно, которые пострадали в автоаварии на трассе в Польше.
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