Координатор фестиваля "Родные люди", специалист по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, психолог Ольга Головнева и мать троих усыновленных детей Нина Конон рассказали радио Sputnik Беларусь о том, с какими проблемами приходится сталкиваться усыновителям в Беларуси.

"Дети не были чужими для нас, и это не мое личное решение, это решение всей семьи, в том числе и моих родных детей. Собирался совет, мы все вместе обсуждали, и нами был принят сначала один ребенок, а потом еще двое", — рассказала Нина Конон, у которой из пятерых детей двое родные и трое усыновленные.

Адаптация в семье — процесс тяжелый, в первую очередь, для самого ребенка. У детей из детских домов совершенно другое восприятие мира, они приходят в семью с полным недоверием ко всему, отметили собеседницы в студии.

"Ежики — это мягко сказано. Они боятся, причем страхи у всех абсолютно разные. В каждый бытовой момент жизни приемным родителям приходится понимать, с чем связаны на первый взгляд неадекватные реакции ребенка. На самом деле это вполне адекватные реакции, если разобраться, откуда они проистекают", — рассказала психолог.



© Sputnik / Александр Шурмелев Советы усыновителям: не слушайте соседей, не пренебрегайте психологом

Ежегодно более 500 белорусских семей принимают к себе усыновленных детей. Однако до сих пор факт усыновления детей из детских домов нашим обществом воспринимается весьма неоднозначно. Поэтому одна из целей фестиваля — скорректировать общее восприятие и обратить внимание на комплексное решение проблем семьи.

"Я сталкивалась с большим количеством таких моментов, вплоть до того, что у нас отсеялось большое количество друзей. Кто-то говорил: "Да зачем вам это надо?" Но пришло большое количество других людей, и это, наверное, нормальный процесс", — рассказала Нина Конон.

"Усыновление — это возможность узнать самого себя, в том числе и какие темные стороны души могут вдруг проявиться и выйти наружу. И в отношении общества это еще одна проверка, какие люди вокруг, насколько они по ценностям и по духу действительно ваши. И здесь действительно происходит переоценка всего", — рассказала психолог.

Первый фестиваль семей усыновителей прошел в Беларуси 2 года назад. Основной идеей его проведения было создание в нашей стране общей культуры усыновления, когда процесс приема в семью детей, оставшихся без родителей, воспринимается как нормальная практика, а не некий "героический подвиг отдельных личностей", отметили собеседницы.

"То, что в обществе порой воспринимается как героический поступок, на самом деле это не так. Мы обычные люди. Мы сделали это не для кого-то, а для себя. Эта наше осознанное решение, мы хотели большую семью и детей, и они у нас есть. Я не могу сказать, что я отношусь к детям, которые пришли ко мне, по-другому, чем к своим биологическим детям", — резюмировала Нина Конон.

Беседу о проблемах усыновления в Беларуси и о проведении фестиваля семей усыновителей "Родные люди" слушайте на радио Sputnik Беларусь.