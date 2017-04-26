МИНСК, 27 апр — Sputnik. Огромный взрыв произошел в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска, который используется для гражданских и военных перевозок, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям журналистов, горят склады с топливом. В сети появились первые кадры с места происшествия.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk — Press TV (@PressTV) 27 апреля 2017 г.

​Местные СМИ утверждают, что возгорание стало результатом атаки израильских ВВС военной базы в районе международного аэропорта в Дамаске.

​Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.