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Кадры взрыва рядом с аэропортом Дамаска появились в сети

27.04.2017 08:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Огромный взрыв произошел в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска, который используется для гражданских и военных перевозок, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям журналистов, горят склады с топливом. В сети появились первые кадры с места происшествия.

​Местные СМИ утверждают, что возгорание стало результатом атаки израильских ВВС военной базы в районе международного аэропорта в Дамаске.

​Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ называют вероятной причиной возгорания складов в районе аэропорта Дамаска израильский авиаудар, официальных подтверждений этой информации пока нет.

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