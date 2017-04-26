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Кадры взрыва рядом с аэропортом Дамаска появились в сети
27.04.2017 08:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Огромный взрыв произошел в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска, который используется для гражданских и военных перевозок, сообщает
По сообщениям журналистов, горят склады с топливом. В сети появились первые кадры с места происшествия.
Местные СМИ утверждают, что возгорание стало результатом атаки израильских ВВС военной базы в районе международного аэропорта в Дамаске.
Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.
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СМИ называют вероятной причиной возгорания складов в районе аэропорта Дамаска израильский авиаудар, официальных подтверждений этой информации пока нет.
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