МИНСК, 27 апр — Sputnik. Американские войска провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Ополченец), составляющей основу стратегических ядерных сил страны, передает пресс-служба ВВС США.

Запуск производился в среду с военной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Боеголовка успешно достигла цели — полигона на атолле Кваджалейн, который находится почти в семи тысячах километров от места запуска.



© REUTERS Damir Sagolj КНДР рассказала о новых ядерных испытаниях

Ранее командование ВВС заявляло, что испытания были запланированы еще год назад и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

Minuteman III состоит на вооружении американской армии с 1970 года и является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, находящейся в распоряжении американских ВВС. Всего США располагают примерно 450 такими боеголовками, способными поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с ракетными испытаниями КНДР и слухами о новых. США в свою очередь не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.