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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
27.04.2017 08:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Американские войска провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Ополченец), составляющей основу стратегических ядерных сил страны, передает пресс-служба ВВС США.
Запуск производился в среду с военной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Боеголовка успешно достигла цели — полигона на атолле Кваджалейн, который находится почти в семи тысячах километров от места запуска.
© REUTERS Damir Sagolj
Ранее командование ВВС заявляло, что испытания были запланированы еще год назад и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
Minuteman III состоит на вооружении американской армии с 1970 года и является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, находящейся в распоряжении американских ВВС. Всего США располагают примерно 450 такими боеголовками, способными поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.
Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с
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Ранее представители ВВС подчеркивали, что испытания никак не связаны с ситуацией в КНДР и были запланированы за год.
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