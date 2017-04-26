﻿ В Швеции начался выпуск нового поколения Volvo XC60. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Швеции начался выпуск нового поколения Volvo XC60

27.04.2017 08:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера конвейер головного предприятия Volvo в Торсланда покинул первый экземпляр XC60 нового поколения, который широкой общественности показали на мартовском автосалоне в Женеве. Первое поколение «паркетника», которое в итоге стало самой популярной моделью шведской марки (на нее приходится до 30% всех продаж компании), выпускалось на бельгийском заводе Volvo в Генте.


Первым XC60 нового поколения стал окрашенный в цвет Crystal White автомобиль, оснащенный бензиновым мотором T5 (254 лошадиных силы). Что касается завода в Генте, то он будет реорганизован — со следующего года там начнется массовый выпуск новых компактных моделей Volvo на архитектуре CMA.


Новое поколение среднегабаритного кроссовера стало уже четвертой моделью шведской марки на модульной платформе SPA, на которой, в частности, создан флагманский SUV XC90. От него же новинке досталась и гамма моторов: у топовой версии это гибридная установка T8 Twin Engine (407 сил), с которой на набор первой «сотни» понадобится 5,3 секунды. Остальные зарезервированные для нового XC60 двигатели — это двухлитровые дизельные и бензиновые «четверки» Drive-E мощностью от 180 до 320 лошадиных сил.


Шведы не без гордости говорят об «одном из самых безопасных автомобилей в мире» — о доступных для новинки системах безопасности можно узнать здесь. Европейские продажи нового XC60 начнутся летом, но нам придется запастись терпением, ведь до Беларуси новинка, по всей видимости, доберется только в следующем году.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроссовер Volvo XC60 нового поколения построен на той же платформе, что и более крупный XC90, и унаследовал от него двигатели и трансмиссии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Психолог и мама приемных детей: усыновление — это не разовое геройство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика