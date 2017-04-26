Вчера конвейер головного предприятия Volvo в Торсланда покинул первый экземпляр XC60 нового поколения, который широкой общественности показали на мартовском автосалоне в Женеве. Первое поколение «паркетника», которое в итоге стало самой популярной моделью шведской марки (на нее приходится до 30% всех продаж компании), выпускалось на бельгийском заводе Volvo в Генте.





Первым XC60 нового поколения стал окрашенный в цвет Crystal White автомобиль, оснащенный бензиновым мотором T5 (254 лошадиных силы). Что касается завода в Генте, то он будет реорганизован — со следующего года там начнется массовый выпуск новых компактных моделей Volvo на архитектуре CMA .





Новое поколение среднегабаритного кроссовера стало уже четвертой моделью шведской марки на модульной платформе SPA, на которой, в частности, создан флагманский SUV XC90. От него же новинке досталась и гамма моторов: у топовой версии это гибридная установка T8 Twin Engine (407 сил), с которой на набор первой «сотни» понадобится 5,3 секунды. Остальные зарезервированные для нового XC60 двигатели — это двухлитровые дизельные и бензиновые «четверки» Drive-E мощностью от 180 до 320 лошадиных сил.





Шведы не без гордости говорят об «одном из самых безопасных автомобилей в мире» — о доступных для новинки системах безопасности можно узнать здесь . Европейские продажи нового XC60 начнутся летом, но нам придется запастись терпением, ведь до Беларуси новинка, по всей видимости, доберется только в следующем году.