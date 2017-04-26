Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило ранее неизвестную ледяную экзопланету с такой же массой, как у Земли, и отдаленную от своей звезды на такое же расстояние, как наша планета от солнца. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства .



Так может выглядеть ледяной близнец Земли. Изображение: NASA.

«Эта ледяная планета самая небольшая из всех открытых с помощью микролинзирования (метод, позволяющий обнаружить дальние объекты, отслеживая отклоненные на другие космические тела лучи света — прим. ред.)», — сообщил сотрудник NASA Йосси Шварцвальд. Обнаруженная планета находится в 13 тысячах световых лет от Земли.

Как отмечают в ведомстве, Земля и планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, равноудалены от своих звезд, но звезда последней слишком слаба (ее масса составляет лишь 7,8% нашего Солнца), поэтому наличие жизни на ней маловероятно. Однако в NASA считают, что открытие поможет ученым в изучении других планетарных систем нашей галактики.

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