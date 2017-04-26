Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будет использоваться система видеоповторов, сообщает Sky News .

FIFA President Gianni Infantino says video assistant referees will be used at the World Cup for the first time at 2018 tournament in Russia — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 26 апреля 2017 г.

Чиновники ФИФА долгое время отрицали возможное введение системы видеоповторов, упирая на то, что это отразится на традициях футбола. Однако количество судейских ошибок на матчах самого высокого уровня, которые прямо повлияли на исход поединков, подтолкнули ФИФА к рассмотрению этой технологии.



Фото: fifa.com

Еще в прошлом году Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил внедрение системы видеоповторов в тестовом режиме сроком на два года в некоторых турнирах — к примеру во втором дивизионе чемпионата Италии. Система была опробована и на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии.

По утверждению президента ФИФА Джанни Инфантино, отзывы об этом нововведении поступали только положительные, а потому решено впервые использовать ее и на чемпионате мира — в 2018 году в России.

Ранее сообщалось, что система видеопомощи арбитрам будет применяться и на Кубке конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.