28 апреля в Минск приезжают российские звезды театра и кино с комедией, созданной по мотивам пьесы Карла Гольдони «Слуга двух господ» — спектаклем « Труффальдино ». Александр Головин, Петр Красилов, Александр Семчев, Нелли Уварова и другие покажут на сцене «КЗ Минск постановку от комедийного режиссера Алексея Кирющенко.





Итальянский драматург рассказывает об истории любви и о тех препятствиях, которые могут встать на ее пути. Обнажается интрига, свойственная итальянской комедии «дель арте», но в то же время — это поиск старого идеала в новом прочтении.

Зрителей ожидает сюрприз: актриса Нелли Уварова (актриса РАМТа), известная широкому зрителю по драматическим ролям, предстанет в амплуа характерной актрисы. А в роли смельчака Труффальдино, благодаря которому «завинчивается» эта смешная история, выступит Петр Красилов (актер РАМТа).





Дополнят звездный состав спектакля заслуженный артист РФ Александр Семчев (актер МХТ им. Чехова) в роли Бригелло, также Александр Головин (актер СТА, МХТ), известный своими ролями в сериале «Кадетство», фильмах «Елки» и другие актеры.

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