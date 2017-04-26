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У вьетнамца изъяли денежные средства в сумме 150 тыс. российский рублей

Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Могилевского облисполкома задержан 60-летний «валютчик» – гражданин Народной Республики Вьетнам. Задержание произошло при обмене 100 тыс. российских рублей на 2 850 белорусских рублей на автостоянке около торгового центра в Могилеве.

Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, являясь индивидуальным предпринимателем, также занимался незаконной скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. Эти услуги он оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям. При задержании у «валютчика» было обнаружено и изъято 150 тыс. российских рублей.

Постановлением суда за нарушение порядка осуществления валютных операций правонарушитель был привлечен к административный ответственности в виде штрафа в размере 1,2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

В свою очередь, управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что граждане, занимающиеся скупкой, продажей, обменом иностранной валюты, помимо административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ.