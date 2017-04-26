МИНСК, 27 апр — Sputnik. Заброшенный дилерский центр LADA с десятками нереализованных автомобилей обнаружили во Франции, сообщается на странице сообщества "Автомобильный исторический портал в Facebook.

Автоцентр находится в городке Макон на востоке Франции. В здании дилерского центра и возле него стоят десятки автомобилей LADA, включая 2108, 2109, а также "десятого" семейства и "Нива", а также кабриолет на базе "восьмерки". Кроме того, в одном из гаражей среди продукции АвтоВАЗа находятся и несколько иномарок.

На многих автомобилях установлены номерные знаки Евросоюза. При этом большинство из машин находятся в плачевном состоянии. Судя по иллюстрациям, некоторые автомобили простояли не менее десяти лет.

Подписчики сообщества предположили, что когда-то автосалон вместе с нераспроданными машинами отошел банку за долги, а банк в свою очередь не смог их реализовать.

ВАЗовская "классика" экспортировались в Европу с 1980-х годов до середины 2000-х.