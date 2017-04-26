В Бресте стартовал открытый чемпионат Беларуси по плаванию в 50-метровом бассейне. На дистанции 100 метров брассом отличился минчанин Илья Шиманович, впервые в истории белорусского плавания разменявший минутный рубеж в этой олимпийской дисциплине — 59,97 (11-й результат мирового сезона).



Илья Шиманович. Фото: Геннадий Козловский, Прессбол

Прежний рекорд Беларуси принадлежал ему же и был установлен в 2016 году (1.00,40).