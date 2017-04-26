﻿ Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж. 21.by
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Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж

27.04.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
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В Бресте стартовал открытый чемпионат Беларуси по плаванию в 50-метровом бассейне. На дистанции 100 метров брассом отличился минчанин Илья Шиманович, впервые в истории белорусского плавания разменявший минутный рубеж в этой олимпийской дисциплине — 59,97 (11-й результат мирового сезона).


Илья Шиманович. Фото: Геннадий Козловский, Прессбол

Прежний рекорд Беларуси принадлежал ему же и был установлен в 2016 году (1.00,40).

 
Теги: Брест
 
 
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На дистанции 100 метров брассом отличился минчанин Илья Шиманович, впервые в истории белорусского плавания разменявший минутный рубеж в этой олимпийской...

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