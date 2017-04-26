



Сегодня, 27 апреля, в Минске состоится заседание коллегии Министерства внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, на повестку дня вынесены вопросы совершенствования служебной деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также исполнения административных процедур в органах внутренних дел.

По итогам 2016 года число ДТП с пострадавшими в сравнении с предыдущим периодом снизилось на 12%. Количество погибших в автоавариях уменьшилось на 76 человек (-11,4%), травмированных – на 501 (-11,3%). Сократилось количество ДТП по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (-23,5%). В январе-марте текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого вдвое меньше стало «пьяных» аварий.

Несмотря на уменьшение числа ДТП (-16,2%) и раненых в них людей (-18%), в первом квартале нынешнего года отмечен рост количества погибших (с 89 до 93). Особую тревогу вызывает состояние пешеходного и детского дорожно-транспортного травматизма. Почти каждый второй погибший (43%) являлся пешеходом, подавляющее большинство таких случаев зарегистрировано в темное время суток. Половина получивших смертельные травмы пешеходов в нарушение Правил дорожного движения не использовали световозвращающие элементы. Каждый четвертый в момент автонаезда находился в состоянии опьянения.

Оказать реальное влияние на проблему гибели людей на дорогах может только тесное взаимодействие и комплексная совместная работа всех заинтересованных. Так, с учетом положительной практики реализации в Минске концепции «Добрая дорога», обеспечившей эффективную координацию действий всех заинтересованных в профилактике дорожно-транспортного травматизма, аналогичный подход планируется использовать в масштабах республики. Особое внимание также будет уделено проведению на системной основе профилактических мероприятий по снижению уровня травмирования детей, ДТП с участием мототранспорта и др.

Значительное внимание в МВД уделяется совершенствованию организации работы с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам осуществления административных процедур. С этой целью на постоянной основе принимаются меры по повышению качества их исполнения, уровня профессиональных знаний и навыков личного состава. Всего в 2016 году органами внутренних дел осуществлено более 2,5 млн административных процедур по обращениям граждан, в том числе в сфере гражданства и миграции – порядка 1,5 млн, транспорта – свыше 1 млн, оборота оружия – более 51 тыс.