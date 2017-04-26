﻿ Амбразевич: «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Амбразевич: «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями»

27.04.2017 09:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Амбразевич: «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями»

26-27 апреля 2017 г. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич принимает участие в 67-й сессии Европейской экономической комиссии ООН

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в своем выступлении на дискуссии высокого уровня Юрий Амбразевич представил стратегическое видение нашей страны вклада, места и роли ЕЭК ООН в обеспечение экономической интеграции и сотрудничества в панъевропейском регионе на период до 2030 года.

Постпред Беларуси напомнил, что одним из ключевых итогов состоявшейся в Минске в 2016 году международной конференции «Закладывая основы для экономической интеграции и устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. Видение до 2030 года» является растущее понимание того, что европейскому региону следует обратить отдельное внимание на взаимодействие между интеграционными экономическими образованиями. Амбразевич призвал ЕЭК ООН внести вклад в осознание того, что интеграционные процессы должны избегать ненужного и опасного противоборства, стремиться к совместимости и взаимодополняемости. «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями как внутри ЕАЭС, так и с ЕС», — отметил дипломат.

Юрий Амбразевич пригласил все заинтересованные страны принять участие в международной конференции по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе Центрально-Европейской Инициативы, которая пройдет в Минске в июне 2017 года.

Глава белорусской делегации выразил уверенность, что идея о формировании глобальной платформы обсуждения процессов взаимодействия между региональными интеграционными образованиями, высказанная Президентом с трибуны Саммита ООН в Нью-Йорке в 2015 году, обретет в ближайшее время свое практическое оформление в виде конкретного международного мероприятия. ЕЭК ООН приглашена выступить одним из его соорганизаторов.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-27 апреля 2017 г. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич принимает участие в 67-й сессии Европейской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика