



26-27 апреля 2017 г. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич принимает участие в 67-й сессии Европейской экономической комиссии ООН

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в своем выступлении на дискуссии высокого уровня Юрий Амбразевич представил стратегическое видение нашей страны вклада, места и роли ЕЭК ООН в обеспечение экономической интеграции и сотрудничества в панъевропейском регионе на период до 2030 года.

Постпред Беларуси напомнил, что одним из ключевых итогов состоявшейся в Минске в 2016 году международной конференции «Закладывая основы для экономической интеграции и устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. Видение до 2030 года» является растущее понимание того, что европейскому региону следует обратить отдельное внимание на взаимодействие между интеграционными экономическими образованиями. Амбразевич призвал ЕЭК ООН внести вклад в осознание того, что интеграционные процессы должны избегать ненужного и опасного противоборства, стремиться к совместимости и взаимодополняемости. «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями как внутри ЕАЭС, так и с ЕС», — отметил дипломат.

Юрий Амбразевич пригласил все заинтересованные страны принять участие в международной конференции по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе Центрально-Европейской Инициативы, которая пройдет в Минске в июне 2017 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Амбразевич: «Беларусь заинтересована в успешном взаимодействии с восточными и западными соседями» 26-27 апреля 2017 г. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич принимает участие в 67-й сессии Европейской...

Глава белорусской делегации выразил уверенность, что идея о формировании глобальной платформы обсуждения процессов взаимодействия между региональными интеграционными образованиями, высказанная Президентом с трибуны Саммита ООН в Нью-Йорке в 2015 году, обретет в ближайшее время свое практическое оформление в виде конкретного международного мероприятия. ЕЭК ООН приглашена выступить одним из его соорганизаторов.