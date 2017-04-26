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Женскую сборную России лишили золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м

27.04.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4×400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

Также россиянка лишена бронзы чемпионата мира 2013 года в беге на дистанции 400 м. За употребление допинга IAAF дисквалифицировала Крипошапку на два года (отсчет ведется с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года).

Также IAAF подтвердила двухлетние дисквалификации толкательницы ядра Евгении Колодко (дисквалификация — 2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года), которая была лишена серебряной медали ОИ-2012, метательницы молота Анны Булгаковой (29 марта 2017 года — 28 марта 2019 года), метательницы диска Веры Ганеевой (2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года), прыгуна с шестом Дмитрия Стародубцева (2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года). Все эти спортсмены ранее признали вину в употреблении допинга.

Чемпионат мира-2013 прошел 10−18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общем зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике и переместилась на второе место.

Между тем координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила агентству «Р-Спорт», что все сообщения о лишении золотых медалей чемпионата мира-2013 российских спортсменок являются домыслами. Она отметила, что на данный момент никаких уведомлений от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не получено.

— Пока официальных писем или уведомлений от ИААФ к нам не пришло по поводу лишения золота в эстафете чемпионата мира-2013. Решение по Кривошапке уже вышло по Лондону. Соответственно на время дисквалификации аннулируются ее результаты с 2012 года на два года. По правилам это и так понятно, что будет лишение медали. Это прописано в антидопинговых правилах. Но при этом мы получаем официальные письма от ИААФ, их нельзя называть формальностью. Сначала мы должны дождаться официального документа ИААФ о лишении медалей. На данный момент какие-то сообщения о лишении медалей — это домыслы, — сказала Иконникова.

 
 
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4×400 м из-за...

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