Лукашенко и Порошенко встретились в Чернобыле в минувшую среду, в день 31-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Президенты осмотрели саркофаг, который возводится над АЭС, и почтили память погибших ликвидаторов и выступили с заявлениями.

Затем главы государств направились на вертолете в агрогородок Лясковичи в Беларуси, где продолжили переговоры. Президенты обсудили некоторые вопросы двухстороннего сотрудничества, также Порошенко пригласил своего белорусского коллегу посетить Киев с официальным визитом.

Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. Лукашенко отметил, что Беларусь и в дальнейшем будет способствовать установлению мира на востоке Украины и пообещал направить в пострадавшие регионы гуманитарную помощь.