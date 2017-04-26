|
Видеофакт: Лукашенко прилетал в Чернобыль на вертолете
27.04.2017 10:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Лукашенко и Порошенко встретились в Чернобыле в минувшую среду, в день 31-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Президенты осмотрели саркофаг, который возводится над АЭС, и почтили память погибших ликвидаторов и выступили с заявлениями.
Затем главы государств направились на вертолете в агрогородок Лясковичи в Беларуси, где продолжили переговоры. Президенты обсудили некоторые вопросы двухстороннего сотрудничества, также Порошенко пригласил своего белорусского коллегу посетить Киев с официальным визитом.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. Лукашенко отметил, что Беларусь и в дальнейшем будет способствовать установлению мира на востоке Украины и пообещал направить в пострадавшие регионы гуманитарную помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетал на встречу со своим украинским коллегой, Петром Порошенко, на вертолете. Смотрите кадры встречи главы государства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии