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Видеофакт: Лукашенко прилетал в Чернобыль на вертолете

27.04.2017 10:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Лукашенко и Порошенко встретились в Чернобыле в минувшую среду, в день 31-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Президенты осмотрели саркофаг, который возводится над АЭС, и почтили память погибших ликвидаторов и выступили с заявлениями.

Затем главы государств направились на вертолете в агрогородок Лясковичи в Беларуси, где продолжили переговоры. Президенты обсудили некоторые вопросы двухстороннего сотрудничества, также Порошенко пригласил своего белорусского коллегу посетить Киев с официальным визитом.

Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. Лукашенко отметил, что Беларусь и в дальнейшем будет способствовать установлению мира на востоке Украины и пообещал направить в пострадавшие регионы гуманитарную помощь.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетал на встречу со своим украинским коллегой, Петром Порошенко, на вертолете. Смотрите кадры встречи главы государства...

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