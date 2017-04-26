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Шнуров запишет альбом детских песен
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в следующем году коллектив начнет работать над альбомом с песнями для детской аудитории,
В прошлом году музыканты записали композицию специально для передачи «С добрым утром, малыши».
— Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него (за альбом детских песен). Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому, — заявил Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции, передает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст
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Фронтмен группы "Ленинград" планирует начать работу над этой пластинкой в следующем году
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