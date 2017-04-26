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Шнуров запишет альбом детских песен

27.04.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в следующем году коллектив начнет работать над альбомом с песнями для детской аудитории, сообщают «Известия».


В прошлом году музыканты записали композицию специально для передачи «С добрым утром, малыши».

— Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него (за альбом детских песен). Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому, — заявил Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Когда: 1 декабря 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: сектора — 35 — 95 рублей, танцпол — 65, фанзона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Фронтмен группы "Ленинград" планирует начать работу над этой пластинкой в следующем году

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