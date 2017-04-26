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Белорусские школьники получили золото на международной конференции юных ученых

27.04.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Школьники из Беларуси привезли четыре медали с международной конференции юных ученых (ICYS-2017). Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Конференция ICYS-2017 проходила с 16 по 22 апреля 2017 года в Штутгарте (Германия). В ней приняли участие юные ученые из 26 стран мира, которые представили свои исследования по физике, математике, информатике и экологии.

Программа конференции включала в себя доклады-презентации на английском языке. Школьников оценивало профессиональное международное жюри, в состав которого входили ведущие ученые и практики из различных стран и университетов Европы, Азии и Африки.

От Беларуси на конференцию представили четыре лучших доклада по математике, физике и информатике, отобранные по итогам конкурсов. Белорусские школьники получили четыре медали — одно серебро и три бронзы.

Николай Шешко и Андрей Шведов из гимназии № 41 г. Минска за доклад по математике получили золотую медаль. Бронзовые медали забрали Константин Шинкарев из средней школы № 30 Гомеля с докладом по математике, Владислав Гадалов из средней школы № 11 Слуцка с докладом по информатике и Ксения Патеева из гимназии № 3 Гродно с докладом по физике.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Программа конференции включала в себя доклады-презентации на английском языке.

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