Школьники из Беларуси привезли четыре медали с международной конференции юных ученых (ICYS-2017). Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Конференция ICYS-2017 проходила с 16 по 22 апреля 2017 года в Штутгарте (Германия). В ней приняли участие юные ученые из 26 стран мира, которые представили свои исследования по физике, математике, информатике и экологии.

Программа конференции включала в себя доклады-презентации на английском языке. Школьников оценивало профессиональное международное жюри, в состав которого входили ведущие ученые и практики из различных стран и университетов Европы, Азии и Африки.

От Беларуси на конференцию представили четыре лучших доклада по математике, физике и информатике, отобранные по итогам конкурсов. Белорусские школьники получили четыре медали — одно серебро и три бронзы.

Николай Шешко и Андрей Шведов из гимназии № 41 г. Минска за доклад по математике получили золотую медаль. Бронзовые медали забрали Константин Шинкарев из средней школы № 30 Гомеля с докладом по математике, Владислав Гадалов из средней школы № 11 Слуцка с докладом по информатике и Ксения Патеева из гимназии № 3 Гродно с докладом по физике.