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Мир, дружба, жвачка: Лукашенко и Порошенко провели переговоры
Беларусь и Украина намерены следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества, развивая взаимодействие в самых различных областях. Таков итог встречи в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко.
Совместно бороться с последствиями аварии на ЧАЭС
Президенты посетили ЧАЭС, где почтили память погибших ликвидаторов, а также ознакомились со строительством нового защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, узнали о технологии возведения нового укрытия и о планах по обеспечению безопасности на объекте, сообщили в
Александр Лукашенко заявил, что странам необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. «Потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме», - отметил президент, выразив уверенность, что белорусские и украинские ученые, медики, экологи могут и должны сделать значительно больше.
Он напомнил, что в 2016 году совместными усилиями удалось добиться продолжения международного чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН. «Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнеров», - заявил он.
В свою очередь президент Украины поблагодарил белорусского коллегу за совместные усилия по решению вопроса преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. «Это свидетельство того, что совместными усилиями мы можем эффективно противодействовать современным вызовам, в первую очередь в сфере безопасности. Это доказательство, что наше партнерство основывается на прочном фундаменте традиционно очень прочного партнерства между Украиной и Беларусью», - сказал Петр Порошенко,
По его словам, больше всего от чернобыльской беды наряду с нами, украинцами, пострадали именно белорусы. «Как и мы, сябры-белорусы прошли не один круг ада. Тяжелые испытания пришлось пережить людям сказочно прекрасного Полесья, которое испокон веков было родиной украинского и белорусского народов», - отметил он, заявив, что последствия аварии тяжелым бременем легли на плечи и украинцев, и белорусов, а чернобыльская туча радиоактивного загрязнения прокатилась по всему региону, не замечая ни границ, ни разных стран.
Экономика и торговля прежде всего
После посещения ЧАЭС Александр Лукашенко и Петр Порошенко направились в Беларусь для проведения переговоров. При этом они посетили Свято-Михайловский храм в агрогородке Лясковичи, где пообщались с местными жителями. Президент Беларуси отметил, что ситуация в пострадавших от Чернобыля районах улучшается, хотя не обходится и без трудностей. Главы государств выразили намерение обсудить проблемы и наметить пути их решения, чтобы способствовать повышению уровня жизни людей, проживающих на загрязненных территориях.
В ходе переговоров президенты обсудили актуальные вопросы, прежде всего, перспективы торгово-экономического сотрудничества. Александр Лукашенко отметил определенные успехи в этой сфере: за первые месяцы 2017 года товарооборот между странами вырос на 40%. Признав наличие «вопросов, которые надо решить», он заверил украинских гостей в том, что все принимаемые решения «будут неукоснительно соблюдаться с белорусской стороны».
Стороны рассмотрели конкретные проекты белорусско-украинского партнерства и согласились активизировать создание новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. «Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомобильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь мы заинтересованы в закупках изделий из металла, продукции растениеводства и животноводства», - отметил Лукашенко.
«Мы будем расширять перечень товаров, которые будут совместно производиться как в Беларуси, так и в Украине», - сказал он.
Правительствам двух стран поручено максимально эффективно использовать имеющийся инструментарий для поддержки связей между предприятиями Беларуси и Украины, а также разработать и подписать соглашение о возобновлении производственной кооперации между ними, в том числе в отрасли сельскохозяйственного и энергетического машиностроения, автомобилестроения, с повышением степени локализации продукции, которая поставляется в Украину.
Была достигнута договоренность о расширении рынков двух стран для товаров и услуг друг друга. «Мы ждем белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендера по строительству на территории Беларуси», - отметил украинский президент.
Во время встречи также была достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере, состоится заседание нескольких рабочих групп по секторальному сотрудничеству. Стороны будут взаимодействовать в области энергетической безопасности, сохранении и увеличении присутствия Беларуси на рынке нефтепродуктов Украины, а также рассмотрят возможности экспорта украинской электроэнергии белорусским потребителям.
Лукашенко пообещал не нападать на Украину
Еще одной темой переговоров было урегулирование конфликта на востоке Украины. Президент Беларуси сообщил о намерении в ближайшее время при содействии Красного Креста направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему «и по одну сторону, и по другую сторону баррикад». По его словам, Минск будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии.
Петр Порошенко в свою очередь поблагодарил Беларусь за прилагаемые миротворческие усилия, заявив, что Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности в его стране, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.
«Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы украинцы сейчас боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За освобождение украинского Донбасса и Крыма. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием агрессии против Украины. Уверен, что мы вместе, укротим и этого демона», - подчеркнул он.
«Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства. Подчеркиваю, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», - отметил украинский президент.
По его словам, он «получил твердое подтверждение и заверения от президента Беларуси», что «никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины». Петр Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество с Беларусью, «а линия Киев-Минск - это ось добра, дружбы и мира».
Президент Украины также пригласил белорусского коллегу совершить летом официальный визит в Украину, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Александр Лукашенко принял приглашение.
Напомним, что по заявлению ГПК Беларуси, 20 марта через белорусско-украинскую границу
Несмотря на этом белорусские пограничники
Также белорусские госСМИ зачастую
В результате посольство Украины в Беларуси вынуждено было даже
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Беларусь и Украина намерены следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества, развивая взаимодействие в самых различных областях.
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