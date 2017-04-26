Беларусь и Украина намерены следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества, развивая взаимодействие в самых различных областях. Таков итог встречи в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Совместно бороться с последствиями аварии на ЧАЭС

Президенты посетили ЧАЭС, где почтили память погибших ликвидаторов, а также ознакомились со строительством нового защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, узнали о технологии возведения нового укрытия и о планах по обеспечению безопасности на объекте, сообщили в Администрации президента Беларуси .

Александр Лукашенко заявил, что странам необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. «Потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме», - отметил президент, выразив уверенность, что белорусские и украинские ученые, медики, экологи могут и должны сделать значительно больше.

Он напомнил, что в 2016 году совместными усилиями удалось добиться продолжения международного чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН. «Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнеров», - заявил он.

В свою очередь президент Украины поблагодарил белорусского коллегу за совместные усилия по решению вопроса преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. «Это свидетельство того, что совместными усилиями мы можем эффективно противодействовать современным вызовам, в первую очередь в сфере безопасности. Это доказательство, что наше партнерство основывается на прочном фундаменте традиционно очень прочного партнерства между Украиной и Беларусью», - сказал Петр Порошенко, сообщили в его Администрации .

По его словам, больше всего от чернобыльской беды наряду с нами, украинцами, пострадали именно белорусы. «Как и мы, сябры-белорусы прошли не один круг ада. Тяжелые испытания пришлось пережить людям сказочно прекрасного Полесья, которое испокон веков было родиной украинского и белорусского народов», - отметил он, заявив, что последствия аварии тяжелым бременем легли на плечи и украинцев, и белорусов, а чернобыльская туча радиоактивного загрязнения прокатилась по всему региону, не замечая ни границ, ни разных стран.

Экономика и торговля прежде всего

После посещения ЧАЭС Александр Лукашенко и Петр Порошенко направились в Беларусь для проведения переговоров. При этом они посетили Свято-Михайловский храм в агрогородке Лясковичи, где пообщались с местными жителями. Президент Беларуси отметил, что ситуация в пострадавших от Чернобыля районах улучшается, хотя не обходится и без трудностей. Главы государств выразили намерение обсудить проблемы и наметить пути их решения, чтобы способствовать повышению уровня жизни людей, проживающих на загрязненных территориях.

В ходе переговоров президенты обсудили актуальные вопросы, прежде всего, перспективы торгово-экономического сотрудничества. Александр Лукашенко отметил определенные успехи в этой сфере: за первые месяцы 2017 года товарооборот между странами вырос на 40%. Признав наличие «вопросов, которые надо решить», он заверил украинских гостей в том, что все принимаемые решения «будут неукоснительно соблюдаться с белорусской стороны».

Стороны рассмотрели конкретные проекты белорусско-украинского партнерства и согласились активизировать создание новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. «Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомобильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь мы заинтересованы в закупках изделий из металла, продукции растениеводства и животноводства», - отметил Лукашенко.

«Мы будем расширять перечень товаров, которые будут совместно производиться как в Беларуси, так и в Украине», - сказал он.

Правительствам двух стран поручено максимально эффективно использовать имеющийся инструментарий для поддержки связей между предприятиями Беларуси и Украины, а также разработать и подписать соглашение о возобновлении производственной кооперации между ними, в том числе в отрасли сельскохозяйственного и энергетического машиностроения, автомобилестроения, с повышением степени локализации продукции, которая поставляется в Украину.

Была достигнута договоренность о расширении рынков двух стран для товаров и услуг друг друга. «Мы ждем белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендера по строительству на территории Беларуси», - отметил украинский президент.

Во время встречи также была достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере, состоится заседание нескольких рабочих групп по секторальному сотрудничеству. Стороны будут взаимодействовать в области энергетической безопасности, сохранении и увеличении присутствия Беларуси на рынке нефтепродуктов Украины, а также рассмотрят возможности экспорта украинской электроэнергии белорусским потребителям.

Лукашенко пообещал не нападать на Украину

Еще одной темой переговоров было урегулирование конфликта на востоке Украины. Президент Беларуси сообщил о намерении в ближайшее время при содействии Красного Креста направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему «и по одну сторону, и по другую сторону баррикад». По его словам, Минск будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии.

Петр Порошенко в свою очередь поблагодарил Беларусь за прилагаемые миротворческие усилия, заявив, что Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности в его стране, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

«Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы украинцы сейчас боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За освобождение украинского Донбасса и Крыма. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием агрессии против Украины. Уверен, что мы вместе, укротим и этого демона», - подчеркнул он.

«Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства. Подчеркиваю, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», - отметил украинский президент.

По его словам, он «получил твердое подтверждение и заверения от президента Беларуси», что «никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины». Петр Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество с Беларусью, «а линия Киев-Минск - это ось добра, дружбы и мира».

Президент Украины также пригласил белорусского коллегу совершить летом официальный визит в Украину, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Александр Лукашенко принял приглашение.

Напомним, что по заявлению ГПК Беларуси, 20 марта через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль марки «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия. Сообщалось, что автомобиль прорывался с украинской стороны, тогда как Украина вообще не подтвердила эту информацию: в Киеве утверждают, что данный автомобиль украинскую границу не пересекал ни на въезд, ни на выезд, на нем были белорусские номера.

Несмотря на этом белорусские пограничники усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы.

Также белорусские госСМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончиться, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов. А Александр Лукашенко и вовсе озвучил сенсационную информацию о том, что на территории Беларуси действовали лагеря по подготовке боевиков . Еще несколько таких же президент нашел в Украине.