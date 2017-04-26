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Президенты Беларуси и Украины договорились встретиться летом в Киеве

27.04.2017 10:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь будет и впредь работать в тесном контакте с украинской стороной, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад, заявил по итогам переговоров Александр Лукашенко, которого цитирует телеканал ОНТ.

"Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали, делали все, что в наших силах. И впредь будет так. Мы договорились активизировать работу нашей межправительственной комиссии, и здесь придется очень много поработать специалистам и экспертам, потому что летом мы намерены в Киеве провести очередную встречу", — сообщил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на летней встрече в столице Украины президентами двух стран будут приняты решения по тем вопросам, по которым были намечены планы, но не приняты решения на переговорах в Лясковичах. Кроме того, Лукашенко отметил, что в ходе нынешних переговоров "по эту сторону Припяти" достигнуто полное взаимопонимание и по экономическим, и другим вопросам.

Президенты Беларуси и Украины договорились встретиться летом в Киеве
© Фото: пресс-служба президента Украины
Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь

"Впервые за многие-многие годы у наших территориальных общин появляется возможность закупать коммунальную технику, троллейбусы, другую технику, которая сделает улицы наших городов чище, а жизнь их жителей лучше. И мы  договорились о том, чтобы мы сотрудничество это продолжили", — отметил по итогам переговоров президент Украины.

Петр Порошенко также сообщил о достигнутых договоренностях о взаимодействии в области энергетической безопасности, сохранения и увеличения присутствия Беларуси на рынке нефтепродуктов Украины.

"Мы договорились, обсудили и дали соответствующие поручения об увеличении экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей. И вы видите, что повестка дня нашего сотрудничества была чрезвычайно широкой, и по всем вопросам были найдены абсолютно конкретные решения и конкретные поручения", — констатировал Порошенко.

Заявления Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам переговоров в Лясковичах слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По итогам переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Лясковичах достигнуты договоренности об экспорте электроэнергии в нашу страну, развитии...

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