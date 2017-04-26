Гамму доступных модификаций седана и универсала BMW новой пятой серии пополнила версия M 550d xDrive, оснащенная, как говорят сами баварцы, самым мощным в мире шестицилиндровым турбодизелем среди легковушек.





Это рядная «шестерка» серии B57, которая пришла на смену дизелю N57 с тремя турбинами под капотом M 550d xDrive предыдущего поколения. Двигатель уже устанавливается на флагманский седан седьмой серии. У нового мотора два малоинерционных нагнетателя высокого давления и две компактных турбины низкого давления, которые в работу вступают последовательно. При этом одна из «улиток» высокого давления начинает «дуть» во время напористого разгона по достижении 2500 об/мин.





Четырехнаддувный агрегат развивает 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента, который доступен уже при 2000 об/мин. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Первую «сотню» седан M 550d xDrive разменивает за 4,4 секунды, универсал оказывается на 0,2 секунды медленнее. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 250 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5,9 л/100 км у седана (у универсала на 0,3 л/100 км больше).





Из прочих особенностей седана и универсала M 550d xDrive, относящихся к линейке M Performance — заниженная на 1 см подвеска, аэродинамический обвес, полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами (Integral Active Steering), более мощные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.

Первым в европейской продаже появится новый седан M 550d xDrive, который к дилерам начнет поступать в июле. Универсал с новым дизелем подоспеет ближе к концу года. Цен баварцы пока не озвучили.