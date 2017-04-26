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Государство увеличило денежные нормы на питание детей-сирот

27.04.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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Государство увеличило денежные нормы на питание детей-сирот

Вступило в силу Постановление Совмина «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

Как сообщает пресс-служба Совета Министров, Постановлением от 20 апреля 2017 г. № 298 скорректированы состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Документ принят в целях улучшения условий государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и вносит изменения в постановления Правительства от 6 июля 2006 г. № 840 и от 26 января 2009 г. № 94.

В частности, на 5-7 процентов увеличены денежные нормы расходов на питание детей, на обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, на приобретение учебных принадлежностей. Кроме того, увеличены на 20 процентов денежные нормы расходов на приобретение предметов личной гигиены.

Также принятым постановлением предусмотрено соответствующее увеличение размера возмещения родителями средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

 
 
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Вступило в силу Постановление Совмина «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

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