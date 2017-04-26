Окончено расследование очередного уголовного дела по факту выращивания и сбыта наркотических веществ, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным Следственного комитета, 27-летний и 28-летний мужчины в 2016 году посеяли и вырастили на поле возле леса вблизи деревни Старницы Витебского района наркосодержащие растения конопли. Мужчины осуществляли за растениями уход, прополку кустов, регулярно приезжая на своих автомобилях из Витебска. Они вырастили около 50 запрещенных к возделыванию растений общей массой более 10 кг, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество, которые в сентябре месяце были установлены и изъяты сотрудниками органов внутренних дел.

"Недалеко от поля мужчины организовали тайник, где под навесом из полимерной пленки сушили срезанные кусты конопли, а затем перевозили в Витебск и сбывали марихуану. В момент задержания подозреваемых в ходе осмотра на натянутых веревках, закрепленных прищепками, изъято более 48 кг марихуаны", — рассказала Сахарова.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ч.2 ст.329, ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь — посев и выращивание в целях сбыта наркотических средств запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, совершенные группой лиц.

К одному из организаторов плантации, 27-летнему мужчине, уже применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Второй фигурант этого дела смог скрыться, в данный момент он объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Также изъяты и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу автомобили NISSAN PRIMERA и KIA CLARUS, на которых передвигались обвиняемые. Следователями получены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертов по судебно-генетическим, химическим, криминалистическим, психиатрической экспертизам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.