Мартовская средняя зарплата белорусов выросла до 770,6 рубля. Больше всего получали в Минске — 1118,1 рубля, а меньше всего — в Витебской области (642,8 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по отраслям.
Больше всего в марте получали специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3757,2 рубля. Вторую строчку зарплатного рейтинга заняли работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2148,7 рубля. Следом идут специалисты пассажирского воздушного транспорта — 2023,8 рубля.
В каких сферах в марте получали больше всего
Сфера
средняя зарплата, рублей
реальная зарплата к марту 2016 года, в %
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3757,2
88,2
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
2148,7
98,8
деятельность пассажирского воздушного транспорта
2023,8
115,6
деятельность грузового воздушного транспорта
1581,4
114,2
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1513,6
82,8
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
1405,1
107,6
вспомогательная деятельность воздушного транспорта
1339
97,4
деятельность в области телекоммуникаций
1285,5
107
производство химических продуктов
1223,6
94,2
горнодобывающая промышленность
1192,9
106,2
Зарплатными аутсайдерами в марте стали специалисты по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению соцуслуг, их получки в среднем составляли 432,2 рубля. Это в 8,7 раза меньше, чем у зарплатных лидеров. В топ-10 сфер, в которых меньше всего зарабатывали в прошлом месяце, также оказалось образование — 540,4 рубля.
В каких сферах в марте получали меньше всего
Сфера
средняя зарплата, рублей
реальная зарплата к марту 2016 года, в %
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг
432,2
99,7
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
438,3
101,2
творческая деятельность и развлечения
485,2
102,2
растениеводство
502,2
111,7
деятельность водного транспорта
516,7
105,7
животноводство
523,5
105,9
образование
540,4
100,4
рыболовство и рыбоводство
545,7
101,6
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
553,8
99,2
предоставление прочих видов услуг
555,6
90,1
Реальная зарплата белорусов в марте выросла на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился у специалистов, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (+15,6%). Заметнее всего реальная зарплата в прошлом месяце снизилась в компаниях, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения), она сократилась на 17,2%.
Комментарии