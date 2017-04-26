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Зарплатный рейтинг за март: программисты получали почти в 9 раз больше соцработников

27.04.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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Мартовская средняя зарплата белорусов выросла до 770,6 рубля. Больше всего получали в Минске — 1118,1 рубля, а меньше всего — в Витебской области (642,8 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по отраслям.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего в марте получали специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3757,2 рубля. Вторую строчку зарплатного рейтинга заняли работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2148,7 рубля. Следом идут специалисты пассажирского воздушного транспорта — 2023,8 рубля.

В каких сферах в марте получали больше всего
Сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к марту 2016 года, в %

информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания

3757,2

88,2
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

2148,7

98,8

деятельность пассажирского воздушного транспорта

2023,8

115,6

деятельность грузового воздушного транспорта

1581,4

114,2

финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

1513,6

82,8

инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области

1405,1

107,6

вспомогательная деятельность воздушного транспорта

1339

97,4

деятельность в области телекоммуникаций

1285,5

107

производство химических продуктов

1223,6

94,2

горнодобывающая промышленность

1192,9

106,2

Зарплатными аутсайдерами в марте стали специалисты по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению соцуслуг, их получки в среднем составляли 432,2 рубля. Это в 8,7 раза меньше, чем у зарплатных лидеров. В топ-10 сфер, в которых меньше всего зарабатывали в прошлом месяце, также оказалось образование — 540,4 рубля.

В каких сферах в марте получали меньше всего
Сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к марту 2016 года, в %

деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг

432,2

99,7

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

438,3

101,2
творческая деятельность и развлечения

485,2

102,2

растениеводство

502,2

111,7

деятельность водного транспорта

516,7

105,7

животноводство

523,5

105,9

образование

540,4

100,4

рыболовство и рыбоводство

545,7

101,6

деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

553,8

99,2

предоставление прочих видов услуг

555,6

90,1

Реальная зарплата белорусов в марте выросла на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился у специалистов, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (+15,6%). Заметнее всего реальная зарплата в прошлом месяце снизилась в компаниях, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения), она сократилась на 17,2%.

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Теги: Минск
 
 
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