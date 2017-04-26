Мартовская средняя зарплата белорусов выросла до 770,6 рубля. Больше всего получали в Минске — 1118,1 рубля, а меньше всего — в Витебской области (642,8 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по отраслям.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего в марте получали специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3757,2 рубля. Вторую строчку зарплатного рейтинга заняли работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2148,7 рубля. Следом идут специалисты пассажирского воздушного транспорта — 2023,8 рубля.

В каких сферах в марте получали больше всего Сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к марту 2016 года, в % информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3757,2 88,2 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2148,7 98,8 деятельность пассажирского воздушного транспорта 2023,8 115,6 деятельность грузового воздушного транспорта 1581,4 114,2 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1513,6 82,8 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1405,1 107,6 вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1339 97,4 деятельность в области телекоммуникаций 1285,5 107 производство химических продуктов 1223,6 94,2 горнодобывающая промышленность 1192,9 106,2

Зарплатными аутсайдерами в марте стали специалисты по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению соцуслуг, их получки в среднем составляли 432,2 рубля. Это в 8,7 раза меньше, чем у зарплатных лидеров. В топ-10 сфер, в которых меньше всего зарабатывали в прошлом месяце, также оказалось образование — 540,4 рубля.

В каких сферах в марте получали меньше всего Сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к марту 2016 года, в % деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг 432,2 99,7 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 438,3 101,2 творческая деятельность и развлечения 485,2 102,2 растениеводство 502,2 111,7 деятельность водного транспорта 516,7 105,7 животноводство 523,5 105,9 образование 540,4 100,4 рыболовство и рыбоводство 545,7 101,6 деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 553,8 99,2 предоставление прочих видов услуг 555,6 90,1

Реальная зарплата белорусов в марте выросла на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился у специалистов, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (+15,6%). Заметнее всего реальная зарплата в прошлом месяце снизилась в компаниях, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения), она сократилась на 17,2%.