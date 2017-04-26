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За 3 месяца 2017-го заведено 2 уголовных дела о незаконном перемещении через границу наличной валюты

27.04.2017 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Очередной случай нарушения законодательства пресечен сотрудниками Брестской таможни в пункте пропуска «Козловичи».

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, результаты осуществления сотрудниками таможенных органов таможенного контроля свидетельствуют о тенденции к перемещению наличных денежных средств через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля или недекларированием.

Очередной случай нарушения законодательства пресечен сотрудниками Брестской таможни в пункте пропуска «Козловичи».

Водитель автопоезда марки «VOLVO» на вопросы сотрудников таможни о наличии у него товаров запрещенных либо ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, представил 51,9 тыс. российских рублей. Однако в процессе осмотра кабины транспортного средства обнаружено еще 15 тыс. евро. В результате общая сумма валюты превысила в эквиваленте 17 тыс. долларов.

В отношении гражданина составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП («Недекларирование физическими лицами, подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков»). 6612 евро изъяты как предмет правонарушения до решения суда.

Так, за январь-март 2017 года таможенными органами выявлено 320 административных правонарушений, а также возбуждено 2 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличной валюты.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов, они подлежат декларированию в письменной форме путем подачи декларации на всю сумму ввозимых денежных средств.

При незаконном перемещении (недекларировании, сокрытии) наличных денежных средств или денежных инструментов в общем размере, не превышающем в эквиваленте 30 тыс. долларов, в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в части превышения суммы, перемещение которой через таможенную границу ЕАЭС допускается без таможенного декларирования. При незаконном перемещении (недекларировании, сокрытии) через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов, в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Очередной случай нарушения законодательства пресечен сотрудниками Брестской таможни в пункте пропуска «Козловичи».

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