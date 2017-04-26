В столице любители бега открыли сезон подготовки к Минскому полумарафону 2017 года. На первую тренировку позвали марафонку Ольгу Мазуренок, ждали появления теннисистки Виктории Азаренко.





Вечером 26 апреля Белорусская федерация легкой атлетики собрала любителей бега на тренировку в столичном Парке Победы, чтобы дать начало подготовке к Минскому полумарафону 2017 года. Он состоится 10 сентября и будет приурочен к празднованию 950-летия Минска.

Несмотря на мелкий дождь и небольшой «плюс», по подсчетам главы федерации Вадима Девятовского удалось собрать около ста человек.

— Это абсолютно марафонская погода! — призналась двукратная победительница Минского полумарафона Ольга Мазуренок. — В такую погоду дважды бежала Лондонский марафон. А в прошлом году условия там были даже хуже, чем сейчас в Минске. Местами осадки выпадали в виде снега!

Легкоатлетка Мазуренок стала специально приглашенным гостем на тренировке. Участвовала в разминке и пробежке. А компанию Оле должна была составить экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.





— Я подъехал к ней, и на предложение Вика ответила согласием, — сообщил Девятовский. — У нее было желание присоединиться к нам. До последнего надеялись, что Виктория придет. В этот раз не получилось, но в течение месяца Вика обязательно пробежит с нами.

Под «нами» Вадим Анатольевич имеет в виду движение #followminsk . Оно было образовано в 2015 году для тех, кто ищет компанию на забег и интересуется вопросами подготовки к длинным дистанциям. Активность движения в соцсетях позволила ему превратиться в площадку для единомышленников. Они занимаются круглогодично. А со стартом регистрации на Минский полумарафон 2017 года федерация возобновила проведение тематических тренировок для команды #followminsk.

— Спрашивали, как одеваться в такую погоду, — рассказала об общении с поклонниками бега Оля Мазуренок. — Помню, как в начале карьеры в Белой Церкви «запорола» марафон именно потому, что неправильно оделась. Было солнечно, но прохладно! Тренер посоветовал надеть короткую форму в надежде, что распогодится. В итоге я замерзла, что сказалось на результате. Мышцы не работали…

В дождь следует одеваться в непромокаемую одежду. Я, например, выбрала ветрозащитный болоневый костюм. Он нетолстый, а внутри я пока сухая! Еще важно хорошенько разогреться перед стартом и выбрать правильный темп. В итоге условия для бега покажутся куда комфортнее, чем когда ты бежишь в +30 °C.











В 2016 году Ольга Мазуренок финишировала пятой в марафоне на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В нынешнем сезоне главный старт для нее — это чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне.

Вадим Девятовский полагает, что тренировки под руководством профессиональных тренеров и спортсменов призваны повысить культуру бега в Беларуси.

— Бег — это не стрельба из пистолета: нажал на курок и смотришь, попал или нет, — утверждает председатель федерации легкой атлетики. — Нельзя рвать с места в беге. Не бывает чудес! Не представляю, сколько лет нужно отдать среднестатистическому белорусу, чтобы бежать, как Ольга Мазуренок. Пару десятков, наверное, надо «молотить» изо дня в день. Тех, кто не ставит перед собой задачи показать высокий результат и только начинает бежать, просим внимательно отнестись к нагрузке. Чувствуешь, что устал, — снизь темп. Не надо рекордов!











Впервые на тренировку #followminsk сотрудники Белорусского портала TUT.BY пришли собственной командой. Решение о ее создании продиктовано желанием пораньше начать подготовку к Минскому полумарафону и заниматься коллективно. В составе — главный редактор портала Марина Золотова, PR-менеджер Мария Васильева, журналисты, менеджеры из отдела рекламы и руководители проектов.

— Это абсолютно неискушенные люди, — говорит бренд-менеджер проекта A.TUT.BY Александр Демидович. — Кто-то вообще не бегал и бросает вызов самому себе, кое-кто имеет опыт участие в полумарафонах. В нашей команде около 35 человек, но в этот раз из-за погоды пришло 10. По себе знаю, что, когда человек втягивается в бег, он тщательнее подходит к выбору экипировки, питанию и нагрузкам. Получает удовольствие от процесса и на такие мелочи, как погода, уже не обращает внимания.



Александр Демидович и Мария Васильева — в центре.

Напомним, что первый Минский полумарафон состоялся в 2015 году. В нем приняло участие более 16 тысяч человек из 36 стран. Через год был отмечен прирост — более 20 тысяч бегунов из 42 стран. Эти результаты позволили забегу получить бронзовый статус мирового рейтинга марафонов и полумарафонов. В 2017 году организаторы рассчитывают собрать 30 тысяч участников.