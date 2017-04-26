



Статью Министра иностранных дел Макея была опубликована в журнале «Беларуская думка».

«Беларуси, обладающей открытой экономикой, в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках удалось достичь успехов в экспорте товаров и услуг. И сегодня «экономическая дипломатия» стала визитной карточкой белорусского государства», - отмечается в статье. Страна входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Как сообщает БЕЛТА , Беларусь выпускает 17% всех комбайнов, 6% всех тракторов, а доля производителя карьерных самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30%. В мировом производстве животного масла Беларуси принадлежит 4,6%, молока - 1,4%, молочных продуктов - 2,4%. Республику знают не только по таким брендам, как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, но и по продукции машиностроения нового поколения - это железнодорожные подвижные составы, выпускаемые совместно со швейцарской компанией Stadler, белорусско-китайские легковые автомобили Geely.

«Широко востребованы в мире IT-продукты Парка высоких технологий, многие из которых, без преувеличения, приобрели массовую популярность», - говорится в статье. В целях системного укрепления внешнеэкономической деятельности Министерством иностранных дел совместно с другими органами государственного управления разработана Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы и дорожная карта по ее реализации.

«За последние годы удалось выстроить за рубежом стройную товаропроводящую сеть (ТПС), увеличить число дилерских и сервисных центров белорусских экспортеров, подобно тому, как налаживают такие системы продвижения продукции на мировых рынках транснациональные корпорации. Сегодня в 40 странах работают 339 собственных субъектов ТПС с белорусским уставным капиталом или его долей, в 17 странах функционирует более 90 сборочных производств", - сообщается в статье.

В 2016 году возобновлен активный переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО, что при благоприятном развитии приведет к возможному скорому оформлению членства в организации, подчеркивает министр. Главой белорусского государства поставлена задача к 2020 году выйти на устойчивую конфигурацию экспорта через его распределение по принципу «треть-треть-треть», то есть необходимо обеспечить планомерную диверсификацию для достижения равного распределения экспортных поставок между тремя рынками - Евразийского экономического союза, Европейского союза и стран так называемой дальней дуги. «Безусловно, задача непростая. Она потребует огромных усилий и дипломатического корпуса, и самих предприятий с их маркетинговыми службами, и других заинтересованных, но игра стоит свеч: успех позволит сбалансировать внешнюю торговлю, сократив риск зависимости Беларуси от ситуации в экономике стран-партнеров. В решении этой, а также ряда других политических и экономических задач трудно переоценить роль белорусских дипломатических представительств», - подчеркивается в статье Владимира Макея.