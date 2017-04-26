



Ссылка на статью Министра иностранных дел Макея, опубликованную в журнале «Беларуская думка», появилась на информационном ресурсе МИД

«В настоящее время в отношениях с США наметилась положительная динамика. Отменены санкции против «Белоруснефти», «Белтехэкспорта», «БелОМО», сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на американском рынке. Вашингтон отказался от действовавшей ранее негативной рекомендации своим бизнесменам и инвесторам в отношении работы с нашей страной, поддерживает вступление Беларуси в ВТО, не препятствует развитию связей между регионами. Мы традиционно сотрудничаем в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности», - говорится в статье.

Контактируют и правоохранительные органы двух государств, в частности, по линии борьбы с киберпреступностью. Достигнута договоренность о начале белорусско-американского экономического диалога. Повысилась узнаваемость Беларуси в США среди политиков, бизнесменов, простых граждан. «Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации появилась возможность если не начать с чистого листа, то как минимум осуществить перезагрузку наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства», - отметил министр.

Ключевая задача на перспективу - дальнейшая активизация диалога с Соединенными Штатами Америки. Это принципиально важно при понимании, что США де-факто остаются супердержавой, во многом определяющей ход мировых событий. Владимир Макей также коснулся темы взаимодействия Беларуси с НАТО, напомнив, что еще в 1995 году страна подключилась к программе «Партнерство ради мира». Беларусь развивает сотрудничество с Североатлантическим альянсом в таких областях, как гражданское чрезвычайное планирование, кризисное реагирование, военное образование, контроль над вооружениями, борьба с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, противодействие распространению оружия массового уничтожения, подготовка к участию в миротворческих и гуманитарных операциях, медицинское обеспечение.

«Да, для Беларуси неприемлем ряд действий, предпринимаемых в последнее время НАТО. Но на эти вызовы необходимо реагировать спокойно, твердо, продуманно. В рамках наших обязательств перед ближайшими партнерами, но одновременно исходя из реальных обстоятельств, а не искусственно моделируемых радикальных сценариев», - подчеркнул министр.