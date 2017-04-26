Несмотря на кардинальную разницу политических систем, противоположное восприятие мира и фактическое пребывание в конкурирующих лагерях, Беларуси и Украине удается сохранять конструктивные отношения, что уже само по себе дорогого стоит. Однако на повестке дня всегда остается вопрос: как долго Минск и Киев смогут удерживать подобное равновесие?

Украинские фобии

Переговоры, которые состоялись 26 апреля между президентами Беларуси и Украины, нельзя ограничивать рамками протокольных мероприятий в связи с очередной годовщиной трагических событий аварии на ЧАЭС. Очевидно, что у сторон накопилась масса вопросов друг к другу, и в этом контексте нельзя не вспомнить встречу трехлетней давности Александра Лукашенко с еще исполнявшим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Тогда в 2013 году, в тех же Лясковичах, новая украинская власть устами своего посланника высказывала только одну озабоченность: как избежать белорусско-российского военного "удара с севера" по территории Украины? Прошло несколько лет, однако думается, что опасения украинской стороны никуда не исчезли, и их обсуждение было важным элементом кулуарной части переговоров.



© Фото: пресс-служба президента Украины Порошенко: в войну против Украины Беларусь никто не втянет

"Никому не удастся поссорить народы Украины и Беларуси", — заявил на итоговой пресс-конференции Петр Порошенко, а это значит, что белорусскому президенту снова удалось временно успокоить украинского коллегу.

Однако нужно понимать, что фактический разрыв политических связей, понижение уровня дипломатического присутствия порождает дефицит доверия в отношениях между Москвой и Киевом, что в свою очередь способствует формированию искаженной картины мира украинского истеблишмента. Концепция политического мышления "зрада — перемога", утвердившаяся в Украине после победы Майдана, вполне позволяет относить к первой категории все то, что не относится ко второй. Данная картина не допускает полутонов, поэтому даже вчерашние переговоры, итоги которых в общем можно признать успешными, у многих в Украине получили негативную оценку с явным заговорщицким душком. Например, советник украинского министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива, не дожидаясь, пока высохнут чернила на подписанных документах белорусско-украинских соглашений, поспешил заявить, что "Батька продаст Украину, если Путин пообещает Беларуси бесплатный газ". Кстати, на этом чиновник не успокоился, предсказал, что "вместо тракторов скоро пойдут танки" и призвал украинское общество "готовиться" к таким действиям "сябров".

Все бы ничего, да только подобных перлов лишь в течение вечера 26-го апреля украинские официальные и полуофициальные спикеры выдали немало. Это к тому, что Минск и лично белорусский лидер могут сколько угодно гарантировать украинской стороне, что "никто с территории Беларуси с войной в Украину не пойдет", однако все равно политическим классом соседней страны эти заявления восприниматься не будут. Сознание, в котором нет места гражданскому конфликту в Донбассе, а существует лишь "агрессия России против Украины" и "война за независимость", которая почему-то называется "антитеррористической операцией", никогда не примет сам факт союзных отношений России и Беларуси, а значит, будет постоянно провоцировать враждебное восприятие официального Минска и негативное отношение к нашей стране. То есть в этом плане практически ничего не поменялось с апреля 2013 года, и как украинцы боялись "удара с севера" тогда, так и сейчас искренне опасаются того, что российско-белорусская группировка на учениях " Запад-2017 " вместо отработки оборонительных задач вдруг ударит в направлении Киева.

"Худой мир лучше доброй войны", а экспорт лучше, чем затоваренные склады

Увы, но на настоящем этапе с этими фобиями украинской стороны сделать решительно нечего, и никакие "меры по повышению доверия" не способны кардинально поменять ситуацию. Тем не менее, сотрудничество с нынешней Украиной стоит продолжать настолько, насколько это возможно, ибо, как известно, "худой мир всегда лучше доброй войны".



© Фото: пресс-служба президента Украины Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь

Во-первых, существует крайне важный для нашей страны экономический аспект, и нужно признать, что здесь у Минска на украинском направлении кое-что получается. Напомним, что в 2011 — 2014 годах средние показатели товарооборота находились в пределах шести миллиардов долларов, с позитивным сальдо для нашей страны в районе 2,5 миллиардов долларов. Однако политические катаклизмы и война в Украине обвалили двустороннюю торговлю в 2015 году до 3,47 миллиарда долларов, а плюсовое сальдо соответственно уменьшилось 1,57 миллиарда долларов. Результаты же прошлого 2016 года можно назвать весьма положительными, так как вместо дальнейшего падения товарооборота, который предсказывали многие эксперты, отмечен его рост на 10,5%, то есть до показателя в 3,83 миллиарда долларов с позитивным для Беларуси сальдо в размере 1,866 миллиарда долларов.

Причем белорусские экспортеры наращивают свое присутствие на украинском рынке (рост экспорта 13,2% в сравнении с 2015 годом) и первый квартал нынешнего года лишь подтверждает эту тенденции. То, что белорусским производителям удалось не только остановить падение экспорта в Украину, но и добиться увеличения прибыли в условиях тех сложностей, которые испытывает украинская экономика, без малого преувеличения является серьезным достижением, за которым стоит трудовой подвиг конкретных людей.

По объему товарооборота и экспорта Украина по-прежнему остается вторым экономическим партнером Беларуси среди государств мира, а ведь еще есть и иные вопросы. Например, охраны государственной границы протяженностью более одной тысячи километров, проблематика безопасности украинских ядерных объектов, расположенных вблизи белорусской территории, сотрудничество в правоохранительной сфере и, в конце концов, гуманитарные связи двух очень близких народов.

Принципы внешней политики на украинском направлении

С учетом радикализации украинской политической жизни, доминирования национализма, демонтажа идеологических конструкций советского времени и идей славянского братства, наиболее актуальным вопросом будущего белорусско-украинских отношений является поиск возможностей конвергенции, то есть мирного сосуществования двух абсолютно разных систем и даже их сближения в тех областях, где это будет безболезненно для существующего общественного уклада. Главная задача в этой ситуации видится просто: не допустить превращения Украины в наступательный плацдарм для организации переворота в Беларуси и при этом сохранить динамику экономического сотрудничества.

Представляется, что Беларуси на уровне государства целесообразно исповедовать в отношении Украины следующие принципы внешней политики:

невмешательство во внутриукраинскую политическую жизнь, дистанцирование от центров политической активности, олигархических кланов и лоббистских групп, поддержание контактов исключительно с представителями официальной власти;

жесткое пресечение, в том числе уголовно-репрессивными методами, попыток украинских националистических группировок перенести активность на территорию Беларуси, контроль и разрушение каналов коммуникации белорусских и украинских радикалов;

вооруженный нейтралитет в военной сфере, осознание факта враждебного восприятия белорусско-российского союза украинскими военными кругами и связанными с ними организациями;

исключение из двусторонней гуманитарной повестки вопросов историографии, связанных с оценками советского прошлого, Великой Отечественной войны, роли России в регионе, а также проблематики украинского национализма;

стимулирование развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, производственной и научно-технической кооперации;

продолжение обслуживания миротворческого процесса в рамках "минской площадки" без непосредственного вмешательства в украинский конфликт, в том числе отказ от обсуждения идеи размещения в Донбассе белорусского миротворческого контингента.

Думается, что на этапе хаотизации украинской государственности реализация подобных принципов в отечественной политике в отношении Украины, если и не снимет существующее напряжение, то, во всяком случае, убережет стороны от конфликта. В любом случае белорусская система является в большей степени устойчивой и менее подвержена эмоциям, соответственно, спокойствие официального Минска и понимание наших интересов в Украине будет оказывать благоприятное воздействие даже на излишне горячие головы в Киеве.